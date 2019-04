Laura Codruţa Kovesi are din nou emoţii, o nouă rundă de negocieri azi pentru desemnarea procurorului european Negociatorii Parlamentului European si ai Consiliului UE vor avea joi a treia runda de tratative pentru desemnarea primului procuror-sef european, functie pentru care candideaza si fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Aceasta este candidata Parlamentului European pentru functia de procuror-sef european. Candidatul preferat de Consiliul UE este francezul Jean-Francois Bohnert.



In conformitate cu reglementarile in vigoare, Parlamentul si Consiliul numesc de comun acord procurorul-sef european pentru un mandat de 7 ani care nu poate fi reinnoit.



Cu o zi inaintea noii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Popa, eurodeputat PSD, considera ca mesajele transmise astazi de oficiali europeni precum Frans Timmermans sau Antonio Tajani sunt o expresie a unui dublu standard aplicat la Bruxelles, dar și semnale incompatibile cu valorile europene.”Aceste semnale sunt o reflecție a unui dublu standard.…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a declarat miercuri, la iesirea de la ICCJ, ca i-a fost admisa contestatia, fiindu-i revocata masura controlului judiciar pe 60 de zile. Decizia este definitiva. „Mi s-a admis contestatia. A fost revocat controlul judiciar”, a declarat Kovesi.…

- Laura Codruta Kovesi este pusa sub control judiciar de sectia de anchetare a magistratilor in dosarul privind mita pe care i-ar fi cerut-o lui Sebastian Ghita pentru repatrierea, din Indonezia, a fostului director FNI, Nicolae Popa, condamnat in lipsa la inchisoare. Laura Codruta Kovesi a contestat…

- Laura Codruța Kovesi s-a prezentat, vineri dimineața, la sediul Secției 18 de Poliție din Capitala, pentru a semna pentru controlul judiciar sub care a fost plasata de procurorii de la Secția de anchetare a magistraților in dosarul privind repatrierea lui Nicolae Pop. ”Sunt un procuror care a reușit…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei 21 martie 2019, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), domnul Augustin Lazar, a participat, in calitate de invitat special, la…

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…

- Surse judiciare au confirmat pentru Libertatea faptul ca fostul premier Victor Ponta a fost citat la Parchetul General, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care a fost chemata la audieri și fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta este așteptat vineri dimineața la Parchetul General,…

- Șapte dintre cele opt documente referitoare la protestul din 10 august din Piața Victoriei au fost declasificate. De altfel, Parchetul a cerut inclusiv declasificarea raportului privind desfașurarea evenimentelor de la protestul Diasporei din august 2018. Carmen Dan, ministrul de Interne, anunța anul…