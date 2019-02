Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dura data de procurori Laurei Codruța Kovesi vineri seara dupa ce procurorii au anunțat oficial ca fosta șefa DNA a fost pusa sub invinuire. Conform dosarului, ar fi primit peste 280.000 de lei de la Sebastian Ghița.

- Procurorii Sectiei de ancheta anunta oficial ca Laura Codruta Kovesi e acuzata ca ar fi primit 268.689,36 lei de la Sebastian Ghita pentru extradarea lui Nicolae Popa, cand aceasta avea functia de procuror general al Romaniei. Kovesi este acuzata ca a mintit privind relatia privata cu Ghita.

- Sebastian Ghita a transmis Sectiei de ancheta a magistratilor poza cu Kovesi la el acasa: Confirm audierea. Am spus tot ce stiam Omul de afaceri Sebastian Ghita a transmis Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie fotografia pe care spunea ca o are cu fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi…

- "Coincidenta este felul lui Dumnezeu de a ramane anonim", spunea Albert Einstein. Nu este clar in ce masura punerea Laurei Codruta Kovesi sub urmarire penala inainte de a merge in Parlamentul European este sau nu o coincidenta, insa cu siguranta situatia fostei sefe DNA se aseamana foarte mult cu…

- Procurorul Adina Florea a spus ca ancheta care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi are la baza o sesizare a lui Sebastian Ghita.”Este o ancheta in derulare in care s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de una dintre persoanele din dosar. Nu este vorba despre nicio legatura intre activitatea personala…

- Apare primul miting de susținerea a fostei șefe a DNA. Candidata favorita in cursa pentru șefia Parchetului European, Laura Codruța Kovesi a aflat, ieri, ca este citata, de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție in urma unei plangeri depuse de omul de afaceri Sebastian Ghița privind…

- Andreea Cosma a ajuns, in urma cu puțin timp la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde va fi audiata in dosarul deschis dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi."Eu am multe lucruri sa ii reproșez Laurei Codruța…

- Nicolae Popa, fostul șef al FNI, a ajuns in aceasta dimineața la Parchetul General. Acesta va fi audiat in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Ghița acuza, in plangerea depusa, ca a fost rugat de Laura…