- Procurorii Sectiei de ancheta anunta oficial ca Laura Codruta Kovesi e acuzata ca ar fi primit 268.689,36 lei de la Sebastian Ghita pentru extradarea lui Nicolae Popa, cand aceasta avea functia de procuror general al Romaniei. Kovesi este acuzata ca a mintit privind relatia privata cu Ghita.

- Sectia care o ancheteaza pe Laura Codruta Kovesi a fost deja calificata drept un instrument politic de catre Comisia Europeana, declara la RFI eurodeputatul PPE Cristian Preda, membru al partidului PLUS. Preda mai spune ca, în opinia sa, aceste acțiuni orchestrate de actuala putere, în frunte…

- Procurorul Adina Florea a spus ca ancheta care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi are la baza o sesizare a lui Sebastian Ghita.”Este o ancheta in derulare in care s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de una dintre persoanele din dosar. Nu este vorba despre nicio legatura intre activitatea personala…

- Potrivit unor surse, in timpul audierii de luni a lui Sebastian Ghița prin videoconferința, fostul deputat ar fi prezentat poze și filmari cu Laura Codruța Kovesi la el acasa, la petreceri, impreuna cu familia sa. "In respectivele poze Laura Codruța Kovesi și Sebastian Ghița apar in ipostaze destul…

- Nemultumit ca Laura Codruta Kovesi, pe care a dat-o afara de la DNA, este la un pas sa preia conducerea Parchetului European, Tudorel Toader le-a trimis o scrisoare omologilor lui din tarile Uniunii...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a trimis, miercuri, o scrisoare ministrilor de Justitie din statele UE in care aduce noi acuze Laurei Codruta Kovesi. El aminteste din nou de „protocoalele secrete”, afirmand ca acestea amintesc de practicile fostei Securitati. Disperare imensa pentru PSD-ALDE,…

- Andreea Cosma a ajuns, in urma cu puțin timp la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde va fi audiata in dosarul deschis dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi."Eu am multe lucruri sa ii reproșez Laurei Codruța…

- Socrul lui Sebastian Ghița, Dumitru Carstea, este audiat la Parchetul General, dupa plangerea depusa de Ghița pe numele Laurei Codruța Kovesi.Socrul lui Ghița este cel care a declarat in mai multe randuri ca Laura Codruța Kovesi a fost la ei acasa, iar el ii punea melodiile preferate.…