Laura Codruţa Kovesi a ajuns la Secţia de investigare a magistraţilor Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a ajuns joi la Sectia de investigare a magistratilor, unde urmeaza sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. La fata locului se afla aproximativ 50 de persoane, impartite in doua tabere - pro si contra Kovesi. Printre ei se aflati un grup de protestatari care s-au luat la cearta cu jurnalistii. "Sunt in trecere si eram curios ce se intampla. Oamenii de aici spun ca e vorba de un protest despre ceea ce se intampla in justitia din Romania. Justitia din Romania sufera in momentul de fata. Sunt antreprenor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruta Kovesi, a fost chemata joi la sectia de anchetare a magistratilor pentru a fi audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Audierea ...

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost citata pentru joi la Sectia de investigare a magistratilor, ca sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Kovesi a mai fost chemata pe 15 februarie in acest dosar, insa ea nu a fost…

- ''Este suma pe care acea firma a platit-o la cererea mea catre Țiriac Air, eu, la randul meu, rugat de doamna Kovesi. A fost o cerere expres a dansei pentru a incheia o acțiune care, in viziunea dansei, i-ar fi adus un plus de imagine in cariera. Cea care a beneficiat de plata aceea a fost doamna…

- Laura Codruța Kovesi a ajuns în jurul orei 12:30 la audieri la Parchetul General. Fosta șefa a DNA urmeaza sa fie audiata la ora 13:00 de catre Secția de Investigare a Magistraților.

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, joi, Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie sa clarifice de urgenta situatia in ceea ce priveste dosarul deschis pe numele fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Prioritatea zero a tuturor celor care au responsabilitati in statul roman,…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, va fi pusa sub urmarire penala de Secția Speciala de Investigare a Magistraților. Intr-o reacție pe pagina oficiala de Facebook, cei de la PSD susțin ca legile justiției adoptate recent ii ofera fostei șefe DNA suficiente garanții ca ii vor fi respectate drepturile.Citește…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele mutari in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General va fi audiat Nicolae Popa, fost direct FNI, anunta Antena 3.Fosta…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat ,la Romania TV ca a facut o plangere penala pe numele fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Fosta sefa a DNA a fost reclamata de Ghita la Sectia Speciala pentru anchetarea magistratilor. Sebastian Ghita sustine ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut sa plateasca…