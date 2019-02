Laura Bretan va reprezenta Romania la Eurovision?

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț major pentru romanii din strainatatea. Sunt vizați cei din statele membre ale Uniunii Europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a luat o decizie foarte importanta in legatura cu copiii acestora.

- Laura Bretan, copilul minune al muzicii, care la varsta de 13 ani a caștigat concursul „Romanii au talent” (in 2016) și a ajuns in finala concursului „America’s Got Talent”, va canta, in premiera, la Lugoj. Recitalul va avea loc duminica, 3 februarie, de la ora 10, in Biserica Baptista „Harul”.…

- Subsecretarul de Stat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a fost prezent, miercuri, in Bacau pentru a semna un protocol de colaborare cu privire la organizarea conferinței cu tema „Contribuția diferitelor categorii de cetațeni europeni la dezvoltarea țarii gazda. Concluzii…

- Laura Bretan, tanara cunoscuta in intreaga lume pentru vocea ei incredibila, ajunge duminica, 3 februarie, la Lugoj. Laura s-a facut cunoscuta dupa ce in urma cu cativa ani a facut furori la Americans Got Talent si dupa ce a castigat in Romania editia din 2016 de la “Romanii au talent’. Spectacolul…

- Iata ce mesaj a transmis senatorul Mihai Fifor, ex-ministrul Apararii Nationale, pe pagina sa de Facebook, in reactie la afirmatiile facute vineri seara de catre Ludovic Orban, presedintele PNL: "Aseara, tarziu, un individ de joasa speta, pe numele lui Orban Ludovic, presedinte PNL, a aratat,…

- Un roman din Italia are o dubla problema de depașit. El se afla cu copilul sau la Roma pentru tratamentul unei maladii nemiloase, dar nu se poate deplasa cu mașina la spial, de frica sa nu ramana fara ea. Ultimele modificari ale codului rutier italian, care au intrat in vigoare pe 4 decembrie, i-au…

- Peste 126 de piese au fost inscrise in prima faza a Selectiei Nationale Eurovision 2019, printre care si a Laurei Bretan, castigatoarea sezonului 6 „Romanii au talent“ si finalista variantei americane a emisiunii.

- Elitele romanilor din marea comunitate din Chicago, Statele Unite, au sarbatorit Ziua naționala și centenarul Marii Uniri la inalțime, la modul propriu restaurantul uneia dintre cele mai noi, inalte și faimose cladiri ridicata in ultimi ani in metropola lor, Trump International Hotel& Tower . Romanii…