Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de multele evenimente cu intrarea libera organizate de diverse autoritați locale sau alte instituții din diverse spectre, lumea concertelor cu bilet de intrare din Timișoara este una tot mai fragila. Desigur, unul din motive este acela ca lumea e tot mai simandicoasa. Melomanii adevarați, cei…

- Dupa ce a trait o iubire cu nabadai cu celebrul Tzanca Uraganu, Roxana sustine ca acum e terorizata si hartuita de fostul iubit. Desi, la inceput, se declarau suflete pereche, Printesa Ardealului a aflat ca cel cu care se iubea nebuneste e. insurat, ba chiar ca se pregatea sa devina. tata. A fost momentul…

- Este numita „copila cu voce de soprana”, romanca ce a ajuns pana in semifinala de la „America’s Got Talent“ și a caștigat cel de a șaselea sezon „Romanii au talent“, iar anul acesta a fost favorita publicului in finala Eurovision Romania și considerata marea nedreptațita a Selecției Naționale. Este…

- Devenita traditie, prima competiție interna pe apa a anului a adus din nou la Timisoara cei mai buni canotori din tara. Campionatul National de Fond pentru seniori si tineret s-a desfasurat miercuri si joi iar weekendul e dedicat intrecerii similare de juniori. Localnicii s-au aflat printre medaliati,…

- Formația maghiara The Qualitons, care recent a caștigat premiul de cea mai buna trupa de indie rock din Ungaria de catre industria muzicala din țara vecina, va susține un concert de neratat la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare miercuri 17 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue. Trupa…

- Celebrul artist NANA, care și-a inceput cariera ca DJ in cluburile underground de hip-hop din Germania, a declarat ca abia așteapta sa se revada cu publicul roman pentru ca: „Romanii mi-au transmis de fiecare data o super energie in toate concertele pe care le-am susținut, sunt extraordinari.…

- Istoria cunoscuta a orașului Constanța începe în perioada pre-romana. Numele antic al orașului, Tomis, este disputat de 2 teorii diferite. Una dintre acestea susține ca numele vine de la o împarateasa Iraniana pe nume Tomyris. Tomyris l-a înfrânt pe regele persan Cyrus…

- Sub genericul „Ingan lumea – despre blues și cantari taraganate“, la Timișoara va avea loc un concert spiritual și eclectic alaturi de solista formației Dusty Ride, Alina Ciolca, care iși va incanta spectatorii cu un recital cu muzici tradiționale comparate. „Un proiect de folclor comparat reinterpretat…