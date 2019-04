Stiri pe aceeasi tema

- Laura Andreșan și Grasu XXL vor deveni in curand parinți. Cei doi formeaza un cuplu discret, de mai bine de zece ani. Viitoarea mamica a postat pe contul de socializare o fotografie in care apare intr-o rochie alba, iar mainile le ține pe sarcina. Nu știm inca daca in fotografie se afla Laura sau nu,…

- Laura Andreșan urmeaza sa devina mama pentru prima oara, la 37 de ani. Fosta vedeta, cu un trecut controversat, cunoscuta drept „profa de sex”, dar devenita intre timp psiholog, a facut anunțul pe o rețea de socializare. Fosta jurnalista, vedeta TV și cantareața, Laura Andreșan s-a retras din atenția…

- Frumusețea Ilenei Lazariuc cucerește pe toata lumea. La o simpla fotografie, vedeta a primit numeroase like-uri și mesaje in care este laudata pentru felul in care arata. Ileana Lazariuc a postat pe Instagram o fotografie in care apare in timp ce este in trafic. Cu parul lasat pe spate și fardata discret,…

- Incepand cu luna septembrie 2018, Asociația OvidiuRo deruleaza in Romania un program pilot de lectura ce se adreseaza in primul rand preșcolarilor și școlarilor mici din zonele defavorizate. Programul are ca obiectiv diseminarea de resurse educaționale de calitate și formarea de formatori care sa contribuie…

- Mihai Bendeac se lauda ca a renuntat la acest viciu. "Profit de aceasta fotografie pentru a ma lauda ca am renuntat la fumat de peste o saptamana. Mai fumez doar electronica si in cantitate controlata", a anuntat Mihai Bendeac, pe contul personal de Instagram. Bomba zilei in showbiz!…

- Virgil Steblea si Adelina Pestritu formeaza un cuplu de aproximativ un an. Virgil Steblea este un tanar cunoscut in lumea mondena a Capitalei. Este un om de afaceri prosper, cu relatii in high-life-ul bucurestean. Virgil Steblea a locuit multi ani in Germania, unde si-a facut o afacere profitabila.…

- La sfarșitul lunii ianuarie, in data de 30, creștinii ii pomenesc pe sfinții parinți, mari dascali ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Pricina acestui praznic a fost urmatoarea: in zilele imparatului Alexie Comnen care a luat sceptrul imparatiei…