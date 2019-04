Laura Andreșan e însărcinată pentru prima oară la 37 de ani Laura Andreșan urmeaza sa devina mama pentru prima oara, la 37 de ani. Fosta vedeta, cu un trecut controversat, cunoscuta drept „profa de sex”, dar devenita intre timp psiholog, a facut anunțul pe o rețea de socializare. Fosta jurnalista, vedeta TV și cantareața, Laura Andreșan s-a retras din atenția publicului in anul 2007. De atunci și pana in prezent, ea și-a construit o cariera in domeniul psihologiei. Laura Andreșan formeaza un cuplu cu rapperul Grasu XXL (37 ani) de mai bine de 10 ani. Cu toate ca nu apar impreuna prea des, in atenția publicului, cantarețul i-a marturisit recent Andreei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum reuseste Andreea Marin sa-si mentina silueta in timpul Postului Suntem in Postul Pastelui, iar Andreea Marin tine acest post, insa are grija ca meniul ei zilnic sa fie unul echilibrat, fara exces de carbohidrati. Vedeta marturiseste ca se simte foarte bine in aceasta perioada, dar secretul pentru…

- De trei ori mamica! Miranda Kerr este insarcinata! Miranda Kerr este insarcinata si se pregateste pentru a deveni a treia oara mamica. Fericitul viitor tatic este nimeni altul decat Evan Spiegel, iar Miranda a impartasit fericita veste cu intreaga lume printr-o postare pe Instagram. Vezi aceasta postare…

- De cand este iubita lui Mr. Pink, Monica Gabor traiește pe picior mare, ca o prințesa. Acum sa fie oare probleme in paradisul ei și al amorezului? Vedeta a postat o fotografie de-a dreptul ingrijoratoare pe contul ei de Instagram.

- Fosta colega a Dianei Munteanu i-a luat locul Flaviei Mihașan la „Neața”, iar luni dimineața, Razvan și Dani le-a prezentat-o tuturor pe cea care o inlocuiește pe viitoarea mamica. Este vorba despre Ramona Olaru, blonda care a sucit mințile barbaților. „Am umplut emisiunea de craci, noi nu mai putem…

- Veste șoc pentru fanii emisiunii „Puterea dragostei” de la Kanal D. Marina Plușica, una dintre cele mai iubite și votate concurente, a parasit emisiunea. Fosta concurenta s-a dat singura de gol dupa ce a postat mai multe poze pe rețelele de socializare din Romania, in care apare alaturi de Daniel și…

- Fosta vedeta de televiziune Carmen Bruma a primit numeroase critici din partea celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Carmen Bruma a postat, pe Instagram, o fotografie in care aranjata impecabil: coafata și machiata. Insa comentariile celor care o urmaresc pe Instagram nu au…

- Chiar inainte de Revelion, intre Bianca Dragușanu și Alex Bodi a existat un scandal monstru intr-un restaurant din Poiana Brașov, moment in care relația lor a luat sfarșit, scrie viva.ro. Cei doi nu și-au mai vorbit, iar fiecare și-a vazut de treaba lui. La doar cateva zile, dupa ce a avut loc aceasta…

- Andreea Marin elucideaza misterul dupa ce s-a spus ca ar fi insarcinata cu cel care ii este partener de viața de mai mult timp, Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia . In ciuda diferenței de varsta dintre ei, Andreea Marin avand 43 de ani, iar Adrian Brancoveanu doar 32 de ani, cei doi se…