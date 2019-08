Stiri pe aceeasi tema

- Backyard Acoustic Season revine la Timișoara cu concertele acustice și ii aduce pe scena pe cunoscuți artiști romani de alternative, rock și indie! The Mono Jacks și Melting Dice s-au pregatit pentru publicul timișorean și il așteapta „In spatele casei” (Timișoara, Str. Arieș nr. 19) , sambata,…

- Perchezițiile au fost facute de polițiștii de la crima organizata din Arad, joi dimineața. Oamenii legii au descins in 13 locații din Arad și 8 din Timișoara și anunța ca vor duce la audieri 11 suspecți. Anchetatorii au gasit in locații 115.990 pachete cu țigari și spun ca prejudiciul adus…

- Un ceremonial militar și religios a avut loc in fața Catedralei Mitropolitane și au fost depuse coroane de flori la Monumentul Crucificarii amplasat in fața lacașului de cult. La manifestari au participat și autoritați din Timiș. Au fost depuse coroane și jerbe de flori in Cimitirul…

- Reprezentanții Google anunța ca la inceputul lunii iunie vor sosi in Romania cinci mașini Google Street View care vor avea misiunea de a actualiza imaginile din țara noastra disponibile in Google Maps (prin funcția Street View). Mai mult decat atat, datorita dispozitivului Trekker, cu care…

- Pedalarea Copiilor va avea loc in Parcul Botanic, sambata, 1 iunie, de la ora 10. Startul pedalarii se va da la ora 10.30, iar pe durata intregului eveniment vor avea loc o mulțime de activitați pentru copii, de la picturi pe fața și șuvițe colorate la un atelier de desene pe asfalt cu creta și un…

- Potrivit acestuia, marți, in timpul ședinței Consiliului Local Becicherecu Mic, cei de la PSD și ALDE i-au acuzat pe cei de la USR ca au mituit alegatori in timpul alegerilor de duminica și ca au adus oameni din Timișoara sa voteze in comuna. „Rog partidele vechi sa nu fie necioplite cu membrii…

- Cele trei, in varsta de 24, 36 și 40 de ani, au fost depistate de agenții de securitate ai societații comerciale. Au incercat sa treaca de casa de marcat avand asupra lor mai multe produse cosmetice și de uz casnic neachitate. Oamenii de ordine le-au oprit și au chemat poliția in ajutor.…