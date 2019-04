Laufer, președinte PSD SUA, a făcut anunțul: S-a înființat! Ilan Laufer a spus ca este mandru sa anunțe inființarea organizației PSD Florida. Mesajul sau: sau: ”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida. Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este sa avem cel putin 5 organizatii puternice in viitorul apropiat. Impreuna cu echipa PSD Diaspora si PSD SUA Oficial suntem aproape de toti romanii care traiesc in Statele Unite ale Americii. Cei care doresc sa se implice in proiecte sau programe dedicate romanilor din diaspora sunt bine veniti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

