''Eu vad inca un episod din multiplele episoade de harțuire pe care o vedem sub diferite forme și de agresiune verbala. Am vazut și putem sa ii luam la rand: Daniel Barbu, Maria Grapini, președintele Curții Constituționale, etc, care sunt ținte ale unor acțiuni de harțuire verbala, care, probabil, la un moment dat, din punct de vedere sociologic, vad ca exista un risc sa se transforme și in altceva mai rau...

Nu este deloc normal și nu ma voi opri sa intreb instituțiile statului, poliția in speța: Ce se intampla cu agresorul domnului Bacalbașa, care dupa aceea a venit și la sediul nostru…