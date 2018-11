Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Michael Buble NU se retrage din industria muzicii. Cantarețul canadian a spus, marți, pentru Associated Press, ca a fost prost ințeles și ca nu a declarat niciodata ca se retrage, așa cum a scris Daily Mail saptamana trecuta. Daily Mail a scris saptamana trecuta ca albumul ‘Love’ va fi ultimul…

- Cantaretul de muzica usoara Dan Spataru s a nascut pe 2 octombrie 1939, la Aliman, Constanta si s a stins din viata pe 8 septembrie 2004 la Bucuresti. Potrivit Wikipedia, Dan Spataru s a nascut in 2 octombrie 1939. Si a petrecut copilaria la Aliman, comuna natala, in Ion Corvin si la Medgidia, alaturi…

- Will Smith a anuntat lansarea piesei 'Esta rico', inregistrata impreuna cu Marc Anthony si Bad Bunny, pe care o lanseaza vineri pe platformele digitale chiar in saptamana in care a implinit 50 de ani, relateaza EFE. "Nu ne vom opri.... Saptamana aniversara continua vineri... Voi lansa muzica…

- Academia care decerneaza Latin Grammy Awards l-a anuntat joi pe artistul columbian de reggaeton J Balvin drept marele favorit al celei de-a 19-a editii a acestor premii muzicale - care se va desfasura la 15 noiembrie la Las Vegas - cu opt nominalizari in total, relateaza EFE. Artista spaniola…

- Cantaretul reggaeton J Balvin si interpreta pop spaniola Rosalia au obtinut cele mai multe nominalizari pentru premiile Latin Grammy, care vor fi acordate - pentru a 19-a oara - in luna noiembrie, in Las Vegas, informeaza news.ro.Nominalizarile pentru cele 49 de categorii au fost anuntate…

- Turneul lui Ed Sheeran are loc in perioada mai-august 2019 si se va desfasura in Franta, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, Romania, Republica Ceha, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda si Marea Britanie. Biletele vor fi puse in vanzare pe 27 septembrie, la ora 12.00, pentru…

- Christian Spridon (ex-Tarky sau ”Cantarețul pe tocuri”) a ramas cu un gust amar dupa ce a incercat o revenire in forta pe scena la show-ul X Factor. El s-a scandalizat la maxim cand a fost intrebat despre scandalul din trecut pe care l-a avut cu Mihai Traistariu. Christian Spiridion a declarat ca a…

- Ed Sheeran crede ca „este inevitabil” un duet cu Drake. Cantarețul in varsta de 27 de ani crede ca el și rapper-ul de 31 de ani trebuie sa se intalneasca neaparat, deși nu este sigur daca și acesta simte la fel. „Simt ca, la un moment dat, eu și Drake trebuie sa facem ceva, simt […]