Laszlo Trocsanyi, comisarul Ungariei respins de JURI, consternat: Apelez la justiție! "Cu mare consternare am aflat despre decizia Comisiei Afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European de astazi. Nedreptatea flagranta, lipsa de transparenta, incalcarea clara si deliberata a regulilor de drept si de procedura, precum si nerespectarea principiilor de baza ale democratiei imi amintesc de o epoca pe care o credeam trecuta", scrie Laszlo Trocsanyi pe Twitter.



"Dar nu numai avocatul si ganditorul sunt afectati, ci si individul. Decizia in cauza este de fapt o colectie de minciuni, scurtaturi gresite si amalgamuri tendentioase", adauga el in postarea de luni.



"Atunci…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

