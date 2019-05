Lasitatea ciobanului mioritic si vitejia lui Ludovic Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Doamne, ce mandri trebuie sa fie de Ludovic Orban si Rares Bogdan stapanii lor! Cum au sarit ei la beregata ”ciumei rosii” si aproape ca fac spume la gura si la propriu, nu doar la figurat, atunci cand le ureaza pesedistilor lui Dragnea mai ceva decat stelistii dinamovistilor si viceversa prin peluzele…

- Potrivit unui comunicat de presa al PNL Neamt, liderii si candidatii PNL vin sa stea de vorba cu cetatenii din judet "care isi doresc o schimbare, care isi doresc sa fie reprezentati la nivel european de europarlamentari care sa reprezinte interesele Neamtului, ale Moldovei si ale Romaniei cu responsabilitate…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat pe Olguța Vasilescu și Claudiu Manda ca au facut nunta in post. In replica, Olguța Vasilescu i-a explicat ca ei au facut cucunia religioasa inaintea postului și doar petrecerea a fost acum. Olguța Vasilescu l-a numit pe Orban drept ”penibil”.Citește…

- Iata ca jocul de glezne al lui Rares Bogdan de a accepta sau nu ”oferta de nerefuzat” a ”plangaciosului” penal Ludovic Orban nu a fost doar unul strict demagogic, noul cap de lista liberal asteptand si el, pana in ultima clipa, un semn daca are sau nu drumul liber in campanie. Si chiar in timp […] Rares…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce liberalii au votat ordinea pe lista a candidaților partidului la alegerile europarlamentare din 26 mai, ca formațiunii nu ii va ușor dar ca are cea mai puternica lista.Vezi aici LISTA PNL LA EUROPARLAMENTARE Principalele declarații:-…

- La finele celor doua sedinte pe care le-au avut liberalii, la Parlament, in cursul acestei zile, una dintre ele cu participarea moderatorului TV, s-a anuntat oficial cum arata lista PNL-ului pentru alegerile din 26 mai. Astfel, partidul condus de Ludovic Orban intra in cursa din acest an cu Rares Bogdan…

- PNL va valida, joi, în sedintele BEX si BPN ale partidului, lista pentru alegerile europene. Ludovic Orban este în negocieri cu jurnalistul Rares Bogdan pentru a deschide lista candidatilor liberali. Jurnalistul a afirmat ca a primit o oferta în acest sens. Liberalii mizeaza…