- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au dat amenzi de 527.000 lei operatorilor economici care comercializeaza dispozitive cu laser si au oprit de la comercializare 17.891 de indicatoare laser notificate in Sistemul RAPEX ca periculoase. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- In urma controalelor inițiate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pe piața dispozitivelor cu laser, cu potențial pericol la utilizare, comisarii ANPC au verificat comercializarea, in zona București-Ilfov, a acestor instrumente. Referitor la informațiile aparute in spațiul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 270.000 de lei in urma controalelor privind comercializarea dispozitivelor cu fascicul luminos tip laser, in zona Bucuresti-Ilfov, informeaza un comunicat al institutiei remis AGERPRES. Totodata, comisarii ANPC au…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor s-a autosesizat in legatura cu posibila existenta pe piata din Romania a unor jucarii cu laser prezumtiv periculoase pentru copii, demarand controale in acest sens.

- „In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la existenta, pe piata din Romania, a unor jucarii cu laser, cu potential pericol pentru copii, la utilizare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat si a inceput controalele in locuri de comercializare…

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei in urma unor controale efectuate la nivel national care au vizat respectarea prevederilor legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii, iar in cazul a 70 de operatori economici a fost…

