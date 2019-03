Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans a catalogat, joi, antisemitismul ca fiind „un virus care ne ucide”, subliniind ca acesta ia o noua forma în Europa, respectiv aceea a antisionimsului. Acesta a mai anunțat ca își ia angajamentul de a venit cu propuneri…

- Delia a inceput in forța noul an și reușește sa includa sportul in programul sau zilnic, chiar și in timpul filmarilor pentru cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, difuzat in curand, la Antena 1.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment in capitala, cit și pe intreg teritoriul țarii se inregistreaza precipitații sub forma de lapovița, aderența cu partea carosabila este scazuta, se circula in condiții de iarna.

- Liberalii au atacat din nou Legea Pensiilor la Curtea Constituționala și arata ca actuala forma a legii este o ”adevarata bomba cu ceas” pentru pensionari și avertizeaza ca mulți dintre aceștia vor suferi inechitați majore. Citește și: Klaus Iohannis a gasit ARTIFICIUL care a ingenuncheat…

- Partidul National Liberal va solicita in scris Avocatului Poporului sa sesizeze CCR cu privire la neconstitutionalitatea ordonantei de urgenta privind majorarea unor taxe, imediat ce documentul va fi publicat in Monitorul Oficial, a anuntat vineri Cristian Bacanu, presedintele Comisiei juridice a…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a ramas azi fara studii. Concret, Judecatoria Sectorului 4 a desființat foaia matricola emisa pe numele politicianului care atesta ca acesta a promovat cursurile la o Facultate de Contabilitate din cadrul Universitații Alexandru Ghica, din Alexandria. Decizia poate fi contestata.…

- Pe lista depusa de Adrian Țuțuianu se regasesc 7 senatori, de la toate partidele, nu doar de la PSD. Potrivit unui document prezentat de stiripesurse.ro, din grupul parlamentar ar urma sa faca parte, pe langa Adrian Tutuianu, senatorii Gheorghe Baciu, Virgil Chitac, Rodica Severica Covaciu,…