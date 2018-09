Lăsați azi mașina! Puteți circula gratuit cu autobuzul sau tramvaiul timp de șase ore Cei care vor calatori astazi cu mijloacele de transport ale CTP o vor putea face fara bilet. Timp de sase ore, CTP va oferi gratuitate pe tramvaie si autobuze, respectiv in intervalele orare 7.00 - 9.00, 12.00 - 14.00 si 16.00 - 18.00. Singura conditie impusa de CTP este detinerea unui pliant dedicat Zilei mondiale fara masina (22 septembrie), ce poate fi obtinut de la tonetele CTP sau de pe site-ul companiei (sctpiasi.ro). Pliantul va inlocui legitimatia de calatorie inclusiv d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

