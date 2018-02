LASATA SECULUI de carne pentru Postul Pastelui, astazi de duminica INFRICOSATEI JUDECATI. De ce este bine sa NU IMPRUMUTI obiecte sau bani in aceasta zi?

Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui se apropie cu pași repezi, iar toți creștinii care doresc sa treaca prin cele 40 de zile ale Postului Mare trebuie sa se pregateasca in prealabil, interesandu-se de toate regulile pe care trebuie sa le respecte.

- Lasatul Secului. Ce nu ai voie sa faci de Duminica Infricoșatei Judecați Lasatul Secului se desfașoara in doua etape care conduc catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec de carne și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, cand se lasa sec de branza. Lasatul Secului.…

- Cand incepe Postul Paștelui 2018. Considerat cei mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an, Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an pe 19 februarie. Timp de 40 de zile, credincioșii trebuie sa posteasca pana in ziua Invierii Mantuitorului. Postul Paștelui…

- Iata rugaciunea pe care ar trebui sa o spui de fiecare data inainte de intrarea intr-un post. "Dumnezeul nostru, nadejdea tutu­­ror marginilor pamantului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai inainte ai intocmit, prin Legea Ta cea Veche și Noua, aceste zile de post, la care ne-ai…

- Situatia complicata intr-o scoala din judetul Buzau. Secretarul institutiei de invatamant refuza sa semneze hartiile pentru salariile angajatilor. El spune ca se teme sa nu fie dat in judecata cand oamenii vor primi salarii diminuate si de 10 ori.„Nu stiu ce sa-i spun omului, nu sunt de reavointa,…

- Postul Paștelui are loc înaintea Învierii Mântuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare.

- Apariția unui focar de pesta porcina africana in Ucraina in cursul lunii trecute, de altfel foarte aproape de granița cu Romania a pus in alerta autorițațile cu rol de prevenire și control de la Botoșani.

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 317 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 110, Agenția Locala Barlad – 64, Agenția Locala Huși – 143. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Consiliul Judetean Suceava, proprietarul etajelor superioare ale cladirii in care functioneaza Primaria municipiului Suceava, a refuzat prelungirea cu 15 ani a folosintei gratuite a acestor etaje. Contractul dintre CJ Suceava si Primaria Suceava expira in aceasta luna. Primaria dorea sa reabiliteze…

- Oricine pofteste la carne de mistret poate sa o cumpere direct de la Directia Silvica Targu Jiu, care are un plan anual de vanare a acestui gen de animale. Directorul Ovidiu Carstoc declara ca vanarea mistretilor se face &ici...

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- Nenumarate obiecte de cult vechi de milenii au fost descoperite pe teritoriul Romaniei, insa cele mai pretioase provin din cetatilor dacice din Muntii Orastiei. De-a lungul timpului, povestile lor au starnit numeroase controverse.

- Rezultatele unui studiu arata ca daca iți hranești animalul de companie cu carne cruda iți pui in pericol propria sanatate.In cadrul unei investigatii a fost descoperit ca 86 dintre probele de carne cruda analizate contineau patogeni periculosi precum E.

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nasterea marelui geniu al literaturii noastre - Mihai Eminescu. Cu aceasta ocazie, in țara este sarbatorita Ziua Nationala a Culturii și sunt organizate o serie de evenimente.

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din judetul Prahova, a fost retinut, miercuri, de politistii saceleni, fiind acuzat ca a furat mai multe obiecte dintr-un lacas de cult din Sacele. Prahoveanul este acuzat ca ar fi patruns in noaptea de 17/18 noiembrie 2017, prin fortarea unei ferestre, in incinta unei…

- A vrut sa faca rost de bani pentru sarbatori, in schimb, s-a ales si cu dosar penal dar si cu o amenda uriasa. Este cazul unui localnic din Vadu Pasii care a vandut unor sateni din Ghergheasa carne de cal in loc de vita. Rezultatele expertizei au confirmat faptul ca barbatul a vandut carne de […] Articolul…

- Cu toate acestea, Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat in realitate; cel putin nu asa cum ne gandim, inca, la divele din carne si oase, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Lady Gaga, in stare mai grava decat se credea. Si-a anulat…

- Un barbat de 42 de ani a fost arestat pentru omor dupa ce si-a batut cu salbaticie mama. Agresorul si-a iesit din minti cand femeia i-a spus sa renunte la bautura si sa isi caute un serviciu.

- De astazi, China a interzis prin lege comertul cu fildes si obiecte din colti de elefant. Masura a fost salutata de comunitatea internationala, iar organizatiile pentru protectia animalelor cred ca astfel se va reduce si braconajul mamiferelor din Africa.

- La trecerea in Noul An e bine sa faci sau sa nu faci anumite lucuri daca vrei sa ai parte de lucuri bune in anul care tocmai vei intra. Dintre toate superstițiile, care difera de la zona la zona, am ales trei, pe care e musai sa le respecți pentru ca 2018 sa fie un an bun cu spor și bucurii. Deci, iata…

- Micile daruri de sarbatori aduc bucurie pe chipul celui care le primeste, dar ofera satisfactie si celui care ofera. De aceea e foarte important sa tinem cont de cateva reguli pentru a evita gafele de sarbatori. Aurelia Marinescu ne explica in crtea Codul bunelor maniere astazi ce e potrivit sa oferim…

- Jumatate din producatorii de carne sunt in risc de faliment Cifra de afaceri a companiilor cu activitați de fabricare a produselor din carne a crescut in 2016 cu 2% fața de 2015, la 5,78 miliarde de lei, conform Ministerului Finanțelor Publice. Avansul este sub media naționala de 4%, iar creșterea,…

- Incepand cu data de 05.12.2017 in judetul Prahova din cele 17 suspiciuni au fost confirmate 11 cazuri de trichineloza la porcul domestic (9 cazuri) si salbatic (2 cazuri) din care 7 cazuri numai in acest week-end, motiv pentru care DSVSA Prahova atentioneaza crescatorii de suine sa efectueze obligatoriu…

- Pentru realizarea brazilor de Craciun din Piata Libertatii s-au folosit peste 25.000 de doze de aluminiu, 62 de cauciucuri, 20.000 de capace, 4.500 de CD-uri, 9.000 de pungi de plastic si 3.000 de pahare de plastic.

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare este acea perioada a anului cand au loc sacrificari traditionale de animale, DSP Arges prezinta urmatoarele informatii catre populatia judetului:Trichineloza este o boala transmisa ocazional de la animal la om, produsa de parazitul Trichinella Spiralis,…

- Comisia britanica a pariurilor a prezentat o statistica șocanta: 11% dintre gamerii intre 11 și 16 ani din Marea Britanie au pariat cel puțin o data pe site-uri cu bunuri din jocuri video, cel mai adesea skin-uri. Trebuie subliniat ca aceștia nu doar au intrat pe astfel de site-uri, ci au participat…

- Trenul Regal ce va aduce trupul neinsufletit al Regelui Mihai va opri intr-o gara in paragina. O adevarata bijuterie arhitectonica, Gara Regala din Curtea de Arges, aflata in proprietatea Ministerului Transportului, arata jalnic. Pe ultima suta de metri, autoritatile locale o renoveaza de fatada pentru…

- Compania de familie Cris-Tim (unul dintre marii producatori de mezeluri), condusa de familia Timis, anunta ca a finalizat achizitia unitatii de productie a carnii procesate Diavist din comuna Magureni, Judetul Prahova, detinuta de familia Cord.

- Michael Wolfe a vandalizat o moschee din Florida, iar acum a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare. Barbatul, în vârsta de 37 de ani, a spart ferestrele moscheei cu o macheta și a lasat bucați de carne de porc în interiorul locului de închinare.…

- Boala metabolismului consta in imposibilitatea organismului de a discompune trimetilamina, o substanta care se gaseste in carne si oua. Acest fapt i-a determinat schimbarea mirosului corporal intr-unul puternic de peste. Indiferent cat de des s-ar spala, Cassie nu poate scapa de mirosul intepator…

- Un grup de hoti „specializati" in furtul de cai si vite, animale pe care apoi le transau in padurile din Grajduri, a fost destructurat de catre politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale. Grupul de „haiduci" era format din opt membri, condusi de catre Vasile Aioanitoaiei, in varsta de 36 de…

- Potrivit stiridiaspora.com, polițiștii spanioli au arestat un roman implicat in rapirea și sechestrarea unui tanar spaniol, in Santa Olalla, Toledo. Alți doi spanioli au mai fost arestați ulterior. Incidentul a avut loc pe data de 21 noiembrie. Autoritațile spaniole au declanșat operațiunile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vizitat, joi, societatea comerciala Transeuro din Ighiu, ce are o unitate de valorificare superioara a produselor agricole si de carmangerie, iar apoi o ferma din comuna Galda de Jos cu circa 10.000 de ovine. Ministrul nu s-a lasat intimidat de ploaie și a refuzat…

- Politistii de la Transporturi au indisponibilizat 33 de plase de pescuit de peste 2 kilometri, dispozitive artizanale de capturare a animalelor salbatice, 330 de litri de motorina, trei trofee de caprior si zeci de kilograme de carne de vanat, in urma unei perchezitii domiciliare la locuintele a doi…

- In urma unui control de rutina, inspectorii au confiscat zeci de kilograme de carne si preparate, branza, mezeluri, lapte si iaurturi, hamburgeri, dulciuri, biscuiti, masline, toate cu termene de valabilitate depasite chiar si de trei ani, care erau destinate comercializarii. Potrivit reprezentantilor…

- Vaticanul si China au convenit asupra unui schimb de obiecte de arta care are ca scop consolidarea relatiilor dintre cele doua puteri, scrie The Guardian, conform news.ro.Muzeele din Vatican si China Culture Industrial Investment Fund (CCIIF) au anuntat initiativa, saptamana aceasta, la Roma.…

- Kaufland Romania a inaugurat primul program national pentru carne de porc 100% romaneasca, in parteneriat cu Cooperativa Agricola „Tara Mea” si cu sprijinul Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- „Vegetarienii sunt mai putin sanatosi decat consumatorii de carne“ este concluzia unui studiu controversat, in ciuda faptului ca beau mai putin, fumeaza mai putin si sunt mai activi fizic decat omologii lor carnivori.

- La data de 15 noiembrie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de o femeie de 76 de ani, din localitate, despre faptul ca in urma cu cateva zile, in timp ce se afla la domiciliu, a fost vizitata de o persoana care a profitat de neatenția sa și i-a sustras suma de 1000 lei și mai multe…

- Fermierii din sectorul zootehnic vor beneficia de o alocare financiara de 100 mil. euro pentru plata subventiilor aferente campaniei agricole 2017, bani care vor ajunge la crescatorii de bivolite de lapte, bovine de carne, vaci de lapte, precum si la crescatorii de viermi de matase, potrivit unui…

- Un tata din Haiti a construit un robot, folosind doar resturi de obiecte, pentru fiul sau de 3 ani pentru a-l ajuta sa depașeasca permanenta dispoziție taciturna și problemele pe care copilul le intampina in articularea cuvintelor, scrie France 24, citeaza digi24.ro.

- S-a lasat sec de Postul Craciunului, iar polițiștii au vrut sa se asigure ca paharele consumate aseara, ca inaintea unei lungi abstinențe, ii vor face pe șoferi sa nu se urce la volan. Au fost insa, deoarece au scos din [...] citește mai mult Post-ul LASATA SECULUI | Au baut și s-au urcat la volan.…

- Dureaza 40 de zile, de astazi și pana pe 25 decembrie, și este mai ușor decat Postul Paștelui, avand multe dezlegari la pește, ulei și vin. Deși postul, in sine, presupune cumpatare, mulți dintre cei care il țin inlocuiesc produsele de origine animala cu cele așa-zis „vegetale”, care sunt pline de conservați…

- Crestinii ortodocsi lasa sec marti, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma de “dulce”: carne, branza, lapte, oua, inainte de intrarea in postul Craciunlui care se va incheia pe 24 decembrie.