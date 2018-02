Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au anuntat ca au primit acordul Consiliului de Administratie al Telekom Romania pentru cumpararea cladirii de pe strada Lapusneanu. Valoarea tranzactiei a fost de peste 2,1 milioane de euro.

- Amadeus s-a clasat pe locul 16 în topul “2018 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” realizat de Corporate Knights. Doar cele mai bune 2% dintre companiile din lume sunt rasplatite pentru performanța lor durabila în clasamentul Global 100. “Aceasta…

- Petru Berciu detine impreuna cu mai multi antreprenori locali importatorul de bauturi alcoolice BDG, cel mai mare de pe piata. Compania are in portofoliu branduri precum Evian (apa), The Macallan (whiskey) sau Finlandia (vodca). El mai este actionar si in cadrul cluburilor Loft.

- UDMR a hotarat, luni, sa acorde votul de incredere Guvernului Dancila, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. „Artimetic, PSD-ALDE are majoritate, au zece voturi peste minimul necesar pentru a investi Guvernul. Am vazut si am analizat programul de guvernare, sunt lucruri care deja de doua ori au fost votate…

- Un fragment de craniu descoperit intr-o grota in Israel a fost datat recent de cercetatorii de la Universitatea Binghampton si de la Universitatea din Tel Aviv, in urma caruia s-a aflat ca fosila are o varsta de 177.000 - 194.000 ani.

- Autoritatile au decis sa initieze o ancheta in urma dezvaluirilor din presa privind activitatile unui grup neonazist. Sambata, canalul privat de televiziune TVN24 a facut publice rezultatele investigatiei sale legate de miscarea nationalista poloneza "Mandrie si modernitate". Reporteri de…

- ”Media oricum privește intr-o maniera diferita o știre despre eveniment. Daca se intampla ca un roman sa bata pe cineva, atenția mediei e foarte prezenta și cateodata eticheteaza fenomenul. Daca se intampla (n.r. aceeași situație) cu un african sau cu un sud-american, nu se face, se lasa. Asta e…

- Alerta s-a dat miercuri in sectorul 4 al Capitalei. Criminalistii chemati sa adune probe dintr-o locuinta sparta au descoperit un mod de operare pe care nu il mai vazusera. Anchetatorii au realizat insa ca metoda era mai veche, dar mai nu mai fusese folosita in Capitala de mai multi ani.

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un autoturism lasat neasigurat intr-o spalatorie auto din municipiul Sebes. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt, politia recomanda cetatenilor sa-si asigure bunurile. La data de 12 ianuarie…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Florin Spulber, antrenorul despre care GSP.ro a relatat astazi ca l-a desfigurat pe Iulian Pitea, cel mai bun saritor roman, a oferit o prima reacție in care a negat ca l-ar fi maltrat pe tanarul saritor cu schiurile. "Nu vreau sa spun prea multe. Voi da explicații la Federația Romana de Schi Biatlon,…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mircea Badea este cunoscut pentru criticile sale spuse sincer. Nu a trecut mult de cand Andra a fost in centrul atenției pentru ca a cerut o suma imposibila de bani pentru un concert intr-un oraș din Romania. Solista ar fi cantat acolo numai pe suma de 10.000 de euro, potrivit click.ro. Mircea Badea…

- Zilele acestea a disparut un caine de rasa Labrador in zona Turda Noua! Stapana acestuia, Muriel Manea, a publicat pe facebook cateva fotografii și detalii despre Artois. Aceasta este dispusa

- ”Cand un copil spune “Tatal Nostru” sau ingerasul, casa se umple cu 12 ingeri! Atat de puternica este rugaciunea lui cand strabate cerul! Iar copilul impartasit in casa parintilor lui (sub trei ani) are in el, echivalentul sfintelor moaste din biserica. Inocenta lor, puritatea lor, curatia lor si finetea…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Se spune ca rugaciunea de mai jos indeplineste pana si cele mai ascunse dorinte pe care le avem. Spusa cu credinta puternica, aceasta ruga ne aduce bunastare si noroc in tot ce ne propunem. Rugaciune in noaptea dintre ani „Doamne Dumnezeul nostru, Preasfanta Treime, Tata, Fiule, Duh…

- Francisco Nunez Olivera nu are nici un secret al longevitatii. Spaniolul consuma un pahar de vin rosu pe zi si multe legume crescute in gradina proprie. Fiica a marturisit ca tatal sau a dus o viata linistita, nu s-a certat niciodata cu nimeni si nu a avut sefi, scrie thelocal.es. Top 10 TRUCURI…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, peste 70 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din municipiul Brasov, din Cavnic si Lupeni. De asemenea, salvamontistii au avut alte 18 apeluri prin care se solicitau informatii.

- De numele lui Wagner Gyula se leaga proiectarea a zeci de palate de justitie si inchisori de pe intreg Imperiul Austro-Ungar. Faimos arhitect al acelor vremuri, Gyula s-a apucat de proiectat puscarii dupa ce i-a murit sotia. Una dintre mostenirile arhitecturale lasate in Transilvania este Palatul de…

- Romanii nu au terminat de facut aprovizionarea pentru Craciun, asa ca in piete si magazine este forfota mare! Insa, indiferent cat de repede v-ati dori sa va terminati treaba, aveti grija de unde va faceti cumparaturile.

- Doar o simpla STIRE FALSA despre un atentat la Washington sau Moscova, va fi suficient pentru a declansa un razboi nuclear. Va fi ori o cadere electronica sau un fake news. Aceste dezvaluiri le face analistul militar american Daniel Ellsberg.

- Dan Mitrea este unul dintre eroii cu care se mandrește Romania. Este medic specialist neurolog și a ales sa iși continue activitatea in țara. Iata care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie.

- Desigur, adevarata rugaciune nu vine dintr-odata. Nu e lucru simplu sa mentinem inspiratia, fiind inconjurati de apele inghetate ale lumii care nu se roaga. Hristos arunca Focul Dumnezeiesc pe pamant, iar noi ne rugam Lui ca el sa aprinda inimile noastre, astfel incat noi sa nu ...

- Exista cazuri in care fapta ilicita are drept rezultat fie vatamarea integritații corporale sau a sanatații unei persoane, fie decesul acesteia.Indiferent de care dintre aceste situații este vorba, persoanele pagubite au dreptul atat la repararea prejudiciului material (prin…

- Duminica seara, patru concurente se vor lupta sa demonstreze ca merita titlul de Cea mai stilata femeie din Romania si marele premiu de 100.000 de lei, in cadrul show-ului „Bravo, ai stil!“ de la Kanal D.

- Publicația Bloomberg dedica un amplu articol unui obiect anume din moștenirea lasata în urma de Regele Mihai: un ceas extrem de rar, fabricat de însuși Patek Philippe, un renumit producator de ceasuri.

- Desi a inceput deja munca pentru cel de-al treilea sezon al bine-cunoscutei serii Stranger Things, se pare ca va trebui sa asteptam mai mult decat se preconiza initial pentru a ne putea bucura de premiera acestuia, potrivit The Verge .

- Aneta Udriștoiu da asigurari ca toate fetele sunt pregatite pentru a elimina Cehia, o echipa care va lupta ca la randul ei sa ajunga in premiera in ultimii 20 de ani intre primele opt echipe ale lumii. Titular pe extrema dreapta, Aneta Udriștoiu spune ca meciul cu Cehia este cel mai important de la…

- "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, devenit cel mai scump tablou din lume dupa ce a fost vândut la licitatie pentru suma de 450,3 milioane de dolari, în noiembrie, va fi expus la noul muzeu Luvru din Abu Dhabi.

- Sfantul Nicolae este celebrat de creștinii ortodocși in data de 6 decembrie. Rugaciune catre Sfantul Nicolae O, preabunule parinte Nicolae, pastorul și invațatorul celor ce alearga cu credința catre a ta folosire și cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, sarguiește degrab a le ajuta. Izbavește turma…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Șeful statului subliniaza ca Romania este in doliu și ca țara a pierdut un mare om de stat și un mare roman. ”Calatoria aproape seculara a ultimului Suveran al Romaniei se incheie aici. Prin tot ceea ce a facut,…

- Duminica, numeroase persoane, de toate varstele, au raspuns invitației de a aprinde impreuna luminițele de Craciun, dar și de a petrece o seara speciala, in compania muzicii simfonice.

- În noaptea Sfântului Andrei, praznuita pe 30 noiembrie, se deschid cerurile și sufletele ratacitoare se întorc pe Pamânt. Se spune ca Sf. Andrei, ocrotitorul nostru, al românilor, ne apara de duhurile rele și ne dezvaluie viitorul în aceasta noapte…

- Se spune ca Sf. Andrei, ocrotitorul nostru, al romanilor, ne apara de duhurile rele și ne dezvaluie viitorul in aceasta noapte fermecata de 29 spre 30 noiembrie. Este un timp special pentru rugaciune, reculegere și regasire de sine, dar și ritualuri magice. Rugaciuna pe trebuie sa o…

- Rugaciune de Sfantul Andrei: „Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a facut faptura, nu intoarce Dumnezeiasca Ta fata de la noi cei pacatosi, ca sa nu vina asupra-ne mania cea groaznica si infricosatoare a durerilor, care este rodul pacatelor noastre pe care in toata ziua, cu nesocotinta,…

- Trailerul celui de-al doilea episod al filmului „Istoria Moldovei" a fost facut public. Astfel, se anunța ca cel de-al doilea episod al documentarului televizat „Istoria Moldovei" va fi lansat la 2 decembrie curent, ora 19:00.

- Gregorian Bivolaru, liderul MISA, spune ca Dacian Cioloș a frecventat cursurile școlii sale de yoga. Acesta a negat ca la cursurile de yoga ale MISA ar fi participat și Monica Macovei sau Andreea Marin, așa cum se specula. ”Este necesar sa precizez ca doamna Monica Macovei nu a participat…

- Cea mai veche hidrocentrala funcționala din Europa, construita in anul 1910 și care se afla in patrimoniul societații timișorene de termoficare Colterm, va intra in circuitul turistic al Capitalei Culturale Europene (CCE) 2021, de Ziua Naționala a Romaniei, pe 1 Decembrie, iar din data de 10 decembrie,…

- Aceasta rugaciune trebuie spusa de orice persoana, in fiecare zi, cu multa credința și inima curata, iar urmarile nu vor inceta sa se arate. "Dumnezeul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ce sunt pe mare, departe, Cel ce mai inainte ai intocmit, prin Legea Ta Veche si…

- Ne aflam deja in Postul Craciunului. Pana pe 25 decembrie, cand sarbatorim mult așteptata Naștere a Pruncului Sfant, trebuie sa trecem printr-un amplu proces de purificare sufleteasca și trupeasca, pentru a-L primi pe Mantuitorul Iisus Hristos așa cum se cuvine. In toata aceasta perioada, trebuie…

- O echipa de cercetatori de la ”Janelia Research Campus” a prezentat rezultatele unui instrument inovativ pentru „cartarea” modului in care neuronii sunt legati intre ei. Lucrarea ilustreaza un alt cadru de intelegere al conexiunilor neurale.

- Filipe Teixeira a ajuns la 37 de ani, insa FCSB nu s-a ferit sa-i prelungeasca portughezului contractul pana in vara anului 2019. "In semn de recunostinta i-am prelungit contractul. Este jucatorul cu cel mai mare aport in dubla cu Plzen, cele mai importante meciuri ale noastre. Cum au fost cele de anul…

- S-a lasat sec de Postul Craciunului, iar polițiștii au vrut sa se asigure ca paharele consumate aseara, ca inaintea unei lungi abstinențe, ii vor face pe șoferi sa nu se urce la volan. Au fost insa, deoarece au scos din [...] citește mai mult Post-ul LASATA SECULUI | Au baut și s-au urcat la volan.…

- Numarul de carduri bancare a crescut semnificativ in Moldova, informeaza NOI.md. Potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, in special, catre sfirșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2017 in țaraerau in circulație 1 milion 681 mii 805 de carduri bancare, ceea ce constituie cu 15,1% mai mult…

- In acest an, marti, 14 noiembrie, este lasatul secului pentru Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunti și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie.

- Crestinii ortodocsi lasa sec marti, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma de “dulce”: carne, branza, lapte, oua, inainte de intrarea in postul Craciunlui care se va incheia pe 24 decembrie.

- Astazi, se lasa sec inaintea intrarii in Postul Craciunului, numit și Postul Bucuriei. Este ultimul din an și cel mai frumos pentru orice creștin. Urmeaza 40 de zile incarcate de semnificații. Parintele Cleopa spunea ca postul este „cea mai veche porunca a lui Dumnezeu”. Și asta pentru ca „El le-a poruncit…