Lariss lanseaza “This is Romania”

Stiri pe aceeasi tema

- JP Cooper continua seria declaratiilor de dragoste adresate proaspetei sale sotii si lanseaza chiar piesa pe care artistul a cerut-o in casatorie pe iubita sa, “Cheerleader”. Anul acesta, in cadrul festivalului Eletric Castle, JP Cooper a sustinut un concert emotionant, in urma caruia a ramas uimit…

- Lora si-a luat in serios rolul de prezentatoare TV. De patru saptamani face echipa la carma emisiunii Vorbeste lumea, alaturi de Cove, iar in fiecare zi de la 10:30 la 13:00 incalzeste suflete si descreteste frunti.

- Melodia „Rumenye, Rumenye“ a fost lansata in America, in 1941, de un artist evreu din estul Europei. Versurile in idis si muzica klezmer descriu idilic viata din tara pe care evreii nostalgici o parasisera.

- Iuliana Beregoi lanseaza o noua piesa. Ce se va intampla pe 30 noiembrie la Sala Palatului? Iuliana Beregoi este considerata noua senzatie a muzicii pentru copiii noii generatii. Are mare succes pe YouTube si pe social media si este printre putinii artisti din Romania care reusesc sa umple Sala Palatului…

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor si adolescentilor din Romania, lanseaza o noua piesa, “Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunta a fi inca un hit al Generatiei Z, cu un mesaj puternic si emotionant. In PREMIERA, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…

- Mihail Sandu, artistul care a compus piesa „Ma ucide ea” lanseaza o noua melodie, intitulata „Dorul ma ia” si a fredonat o parte din piesa in cadrul interviului acordat ziarului Libertatea: „Intr-o zi o sa duc dorul la capatul muntelui, pe langa nor Si-am sa alerg printre pietre ce-ti canta numele,…

- ADDA abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Mama soacra”, un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in relațiile de familie: interacțiunea dintre nora și mama soacra. Chiar daca ADDA se ințelege absolut minunat cu mama soțului ei, dupa cum spune chiar ea, subiectul atat de prezent și de puternic…

- Cabron lanseaza ”Strada”, piesa unei generații care a crescut și s-a format pe strada. Artistul este una dintre cele mai cunoscute voci ale hip-hop-ului din Romania. Intrebat de ce piesa se numește chiar ”Strada”, Cabron a raspuns ca strada, din punctul lui de vedere, este locul unde foarte mulți din…