Laptop Asus - cele mai bune oferte multimedia, gaming si home use

- Laptop gaming este una din cele mai importante investitii pe care le poti face pentru a-ti hrani setea de joc si divertisment digital. Ce ar trebui sa iei in considerare ca sa alegi o configuratie buna in 2019?

- Se intețește lupta pentru un loc eligibil pentru alegerile parlamentare in sanul PNL. Primarul din Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru, anunța ca vrea sa fie primul pe lista la urmatorul scrutin pentru Parlamentul Romaniei. Mai mu...

- „Achiziția Bancpost este un moment foarte important in povestea Bancii Transilvania si un pas inainte in strategia noastra de consolidare a poziției pe piața. Urmeaza un plan ambițios de integrare in Grupul BT, bazat pe sinergiile Banca Transilvania – Bancpost. Suntem pregatiți sa ne adaptam noii…

- Un loc exotic pentru Sarbatorile de iarna este Dobrogea, care te asteapta la malul Marii Negre, in Delta Dunarii sau in Muntii Macinului, cei mai vechi munti ai Romaniei. In toata Dobrogea, cramele si cherhanalele sunt deschise, iar anuntarea vizitei iti asigura meniul dorit.

- Daca sunteți în cautare de electrocasnice în aceasta perioada, iata câteva produse pe care sa le cautați în oferta unuia dintre cele mai mari magazine online din România, Cel.ro.

- ASUS anunța disponibilitatea noilor modele TUF Gaming FX505 și FX705, laptopuri de gaming cu durabilitate crescuta, cu diagonala de 15,6 și 17,3 inci, ce au fost construite cu atenție pentru a indeplini cerințele esențiale pentru gaming de top la un preț accesibil. FX505 și FX705 dispun de procesoare…

- Voucherele de vacanța vor fi folosite de un numar covarșitor de persoane in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru cei care nu le-au utilizat in timpul sezonului estval și prefera mersul la munte, la schi, sau drumeții in natura, targul de turism de la Romexpo a strans sub același acoperiș peste…

- Marius Sumudica (47 de ani) continua sa fie unul dintre preferatii lui Nelutu Varga, patronul CFR-ului. Vineri, tehnicianul lui Al Shabab a dezvaluit ca a fost la un pas sa-l inlocuiasca pe Toni Conceicao, dupa dezastrul european cu luxemburghezii de la Dudelange.