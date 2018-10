Stiri pe aceeasi tema

- Știați ca intr-un stup de albine se gasește un produs minune cu beneficii extraordinare pentru sanatatea ta? Daca primul produs care iți vine in minte este mierea de albine, inseamna ca nu ai auzit inca de laptișorul de matca, un produs mai puțin cunoscut, dar cu beneficii extraordinare pentru sanatate.…

- Peste 40 de preoti slujitori din Protopopiatul Falticeni, impreuna cu maicile de la manastirile Buciumeni si Slatina si reprezentantii firmei sucevene Assit Software, s-au implicat din nou in sprijinirea actului medical local. La initiativa parintelui protoiereu Adrian Dulgheriu si cu ...

- Rezervor de vitamine, enzime, minerale, oligoelemente, aminoacizi, laptisorul de matca poate fi alegerea ideala pentru noi, acum, cand toamna isi face simtita prezenta. Alimentul complet si produsul apicol cu cel mai complex si variat profil...

- Directia Gradina Zoologica Targoviste organizeaza concursul de recrutare pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie – Inspector de specialitate, gradul I, din cadrul Directiei Gradina Zoologica Targoviste, astfel: – 14 septembrie 2018 – proba scrisa – 20 septembrie 2018 – proba de interviu…

- Daca ai Chrome Canary instalat si l-ai actualizat de curand, tasteaza in bara de adresa chrome://flags si apasa pe Enter. Din lista stufoasa de optiuni pe care le ai la dispozitie, trebuie sa activezi doua etichete. Google Chrome va incarca instant doar zona dintr-o pagina web pe care o ai in fata ochilor,…

- Ministerul Justitiei a anuntat demararea selectiei procurorilor in vederea numirii in opt functii vacante de conducere din cadrul Parchetului General, DNA si DIICOT. Este vorba de patru functii vacante la Parchetul General: procuror sef si procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare, procuror sef si procuror…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu (PNL), a semnat pentru campania “Fara penali in funcții publice”, dupa ce, la sfarșitul lunii mai, s-a certat cu voluntarii USR care strangeau semnaturi in centrul orașului, pe motiv ca ar perturba trecatorii, transmite Mediafax. Nicolae Robu este cercetat penal de…

- Acesta a explicat ca a semnat petitia in cursul lunii iulie, la 'Zilele orasului Gaesti', dar a spus ca regreta totusi faptul ca strangerea de semnaturi a fost asociata cu vizita in acel oras a liderului liberal Ludovic Orban. ''Da, am semnat. Trebuia sa nu semnez? Atunci cand mergem la…