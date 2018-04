Stiri pe aceeasi tema

- Pentru foi se pun la fiert uleiul cu laptele si zaharul iar dupa cateva clocote adaugi mierea,bicarbonatul si amesteci bine.Dai de pe flacara si adaugi cele 2 oua batute bine si turnate in fir subtire,amestecand in continuu. Adaugi scortisoara si faina amestecand cu o lingura, la inceput apoi se…

- In privinta consumului de catre om a laptelui animal, exista pareri pro si contra, acesta fiind un subiect extrem de controversat atat intre specialisti, cat si la nivel de consumatori. Exista specialisti care sustin ca laptele de vaca, oaie sau capra poate fi ideal doar ca hrana a vițeilor, mieilor…

- Se spune tot mai des ca laptele de capra este cel mai bun pentru organism și cel mai ușor de asimilat. Iata ce beneficii are in comparație cu laptele de vaca și care dintre ele este mai sanatos.

- Ornitorincul este un animal extrem de bizar. Este unul dintre foarte putinii supravietuitori ai grupului de mamifere care depun oua. Are aripioare veninoase, iar aspectul pare un hibrid dintr-o rata si o rozatoare (nu e nici una, nici alta). Acum,...

- Lapte de pasare in cuiburi de biscuiti Mod de preparare Lapte de pasare in cuiburi de biscuitiSe prepara cosuletele cu o seara inante,sa stea in forma peste noapte la frigider din 200 g biscuiti maruntiti la robot care se framanta cu untul topit si mierea de albine. Se pune compozitie in forme…

- Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, a declarat, vineri, ca autoritatile publice si producatorii apicoli vor sa incurajeze consumul de miere prin Programul „Mierea in Scoli”, prin care 1,4 milioane de copii vor primi cate un borcan de 350 de grame lunar. Proiectul cu reglementarile…

- Ornitorincii sunt creaturi cu o infatisare extrem de ciudata, insa o proteina ce se gaseste in laptele produs de aceste animale ar ajuta omenirea in lupta impotriva bacteriilor ce au dezvoltat rezistenta la antibiotice.

- Autoritatile publice si producatorii apicoli vor sa incurajeze consumul de miere prin Programul „Mierea in Scoli”, prin care 1,4 milioane de copii vor primi cate un borcan de 350 de grame lunar, a declarat vineri Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii.

- Incepand din luna decembrie a anului trecut, preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial de stat din toate unitațile de invațamant din Teleorman au primit lapte, corn și mere, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei in judetul Teleorman. Distribuirea produselor de panificație și…

- De ce ai nevoie pentru clatite americane de post 300 ml lapte de migdale 1 lingura zeama de lamaie 2 linguri semințe de chia 3 linguri apa 300 g faina 1 lingurița praf de copt 1 praf de sare 1 lingura ulei Cum se prepara clatitele americane…

- Cum in Postul Paștelui credincioșii se abțin de la carne, oua și produse lactate, tendința e sa le inlocuiasca cu ceva care, la prima vedere, e la fel de consistent și are „gust bun”, intins pe paine. Numai ca atat consistența cat și gustul „bun” al pateurilor „de post” sunt date de E-urile care se…

- Pateul vegetal este o alternativa rapida și gustoasa in perioada postului sau in curele de slabire. Pentru ca cel din comert nu este sanatos, pateul vegetal de casa ramane soluția ideala. Iata 3 rețete sanatoase și delicioase.

- Elevii vor primi la scoala produse de panificatie, lactate, fructe si legume, prevede o lege promulgata la inceputul saptamanii de presedintele Klaus Iohannis. Concret, pe parcursul saptamanii scolare, unui elev i se vor acorda gratuit doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte si o portie…

- Sunt prea tanara ca sa am memoria anilor de comunism. Insa am auzit de fiecare data vorbindu-se despre penuria de produse din piața. Acum, cu toata abundența din magazine, nici macar nu pot sa incerc un exercițiu de imaginație. Nu știu cum este sa fii lipsit de aceasta abundența a produselor. Vad insa…

- Prajitura cu ciocolata si crema caramel – Ingrediente (1 tava) Pentru blat200 g unt4 linguri zahar pudra200 g alune500 g biscuiti simpli1 1/2 cana lapte3 linguri cacao Pentru crema caramel:200 g zahar3 oua200 ml lapte dulce3 linguri…

- Daca te-ai intrebat vreodata care este unul dintre cele mai bune variante de lapte praf pentru bebelusul tau, venim in ajutorul tau si iti spunem ca acest lapte praf Topfer este unul dintre ele. Are o multime de avantaje, de care copilul tau se va putea bucura daca consideri ca se pliaza pe ceea ce…

- Autoritatile din Belarus sunt indignate de decizia Rusiei de a impune embargou la lapte si spun ca vor raspunde corespunzator. Avertizarea a fost facuta de liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, in cadrul unei intrevederi cu premierul tarii, Mihail Rusii.

- Laptele este un produs deficitar in tara noastra, iar autoritatile incurajeaza antreprenorii care gestioneaza afaceri in acest domeniu. Un fermier din raionul Ialoveni a reusit sa deschida o ferma de vaci moderna, iar zilnic produce pana la sapte tone de lapte.

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- De ce ai nevoie pentu spaghete bolognese ½ ceapa ½ țelina 1 morcov 150 g soia granule 1 lingura sos de soia 125 ml vin roșu 50 g pasta de tomate 750 ml apa 1 lingurița oregano 1 praf de sare piper 2 linguri ulei…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a formulat, la inceputul lunii februarie, nu mai puțin de cinci interpelari catre miniștrii din Guvernul Dancila. Doua dintre acestea se adreseaza Sorinei Pintea, ministrul Sanatații. O interpelare privind nemultumirile cetatenilor fata de Autoritatea Nationala pentru…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a formulat, la inceputul lunii februarie, nu mai puțin de cinci interpelari catre miniștrii din Guvernul Dancila. Doua dintre acestea se adreseaza Sorinei Pintea, ministrul Sanatații. O interpelare privind nemultumirile cetatenilor fata de Autoritatea Nationala pentru…

- Consiliul Judetean (CJ) Brasov a incheiat, in urma licitației, contractele privind furnizarea produselor lactate si de panificatie prin Programul „Cornul si Laptele”, pana la sfarsitul anului scolar 2017 – 2018. Firmele Lido Girbea SRL din Prahova și Agro-Pan-Star SRL din Covasna sunt cele care vor…

- Institutul National de Statistica a publicat datele privind evolutia cantitatii de lapte de vaca colectat de unitatile procesatoare, in baza cercetarilor statistice lunare privind productia de lapte si produse lactate. Conform acestor date,&nb...

- 'Camelicious', un produs realizat de Emirates Industry for Camel Milk and Products, a fost prezentat cu ocazia evenimentului Gulfood 2018, un salon international de alimente si bauturi care se desfasoara in perioada 18 -22 februarie la Dubai. Acest tip de lapte, recomandat copiilor cu varste…

- Laptele cald cu usturoi este un preparat medicinal care faci minuni în privința sanatații. Afla cum se face acest amestec miraculos care lupta împotriva problemelor cardiace, artrite, tusei și a altor boli!

- Camera Deputaților a adoptat in aceasta saptamana proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fructe proaspete in școli. Prezent la conferința saptamanala de presa a PSD Argeș, deputatul Nicolae Georgescu a vorbit despre nutriția sanatoasa in școli. ”Vreau sa amintesc faptul ca a fost…

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Laptele nu este un aliment sanatos pentru toata lumea, avertizeaza medicii. Multe persoane nu pot digera corespunzator laptele sau produsele lactate, arata unele studii. Exista și alte riscuri ale consumului de lapte.

- Laptele nu este un aliment sanatos pentru toata lumea, avertizeaza medicii. Multe persoane nu pot digera corespunzator laptele sau produsele lactate, arata unele studii. Exista și alte riscuri ale consumului de lapte.

- Alaturi de vitamine și nutrienți in laptele crud de vaca se pot conține și agenti patogeni. Nu toti expertii sint de acord ca merita sa te bucuri de un pahar de lapte proaspat obtinut direct de la vaca. Ei cred ca in laptele proaspat, in afara de vitamine și substanțe nutritive se gasesc și agenti…

- Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”, din Lugoj, se confrunta cu inca o situație revoltatoare. Un parinte a distribuit in mediul online imagini, filmate in secția de pediatrie, in care arata cum laptele este dat copiilor in sticle murdare. „Astazi cand mi-a adus laptele mi l-a adus in sticla…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- Ochi obositi? Vezi cele mai eficiente remedii naturiste S-ar putea ca ochii sa fie fereastra sufletului tau, dar atunci cand sunt folositi intens, ei devin calea catre durere, migrene si vedere neclara. 1. Castravete. Te-ai gandit vreodata ca un simplu castravete te poate ajuta in problema cearcanelor…

- Iaurtul este extrem de simplu de preparat si poate fi facut acasa, natural. Daca citim eticheta unui iaurt cumparat din comert s-ar putea sa avem surpriza sa constatam ca exista ingrediente ciudate.

- Desertul “Um Ali” este una dintre cele mai populare dulciuri arabesti. E foarte aromat si consistent,nelipsit de la ocaziile speciale si de la restaurantele hotelurilor de 5 stele din lumea araba. Practic este o budinca de paine care se poate prepara din paine, cornuri, aluat de placinta sau aluat frantuzesc.…

- Mod de preparare lapte de pasare Se separa galbenusurile de albusuri. Se bat albusurile spuma, apoi se adauga cateva linguri de zahar, batand in continuare pana cand compozitia se intareste si sta pe tel chiar si atunci cand este ridicat. Intr-un castron se bat galbenusurile cu zaharul ramas…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c în urma publicrii în Monitorul Oficial a Hotrârii de Guvern nr. 72018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 sau stabilit cuantumurile afe...

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- De ce a trebuit dat afara in rastimp de un an si al doilea premier si aruncata tara in haos inaintea vizitei premierului nipon? Pentru ca seful PSD Dragnea vrea toata puterea. Si o vrea acum.

- In loc sa iei medicamente antiinflamatoare, incepe ziua cu o bautura care sa te ajute sa reduci inflamatia din corp. 1. Altfel de lapte Lasa laptele de migdale. Laptele de in este o optiune mai buna cand vor ca alimentatia lor sa fie mai bogata in elemente antiinflamatorii, spune Staci Small, un specialist…

- „Valiumul vegetal“. Valeriana, planta ce face minuni pentru corp si minte Preparatele din radacina de valeriana au fost utilizate inca din antichitate ca sedativ. Ele sunt indicate in nevroze, palpitatii, colici stomacale de natura nervoasa, insomnii, tulburari de menopauza. Te ajuta sa scapi…

- 1. Altfel de lapte, in loc de medicamente antiinflamatoare Lasa laptele de migdale. Laptele de in este o optiune mai buna cand vor ca alimentatia lor sa fie mai bogata in elemente antiinflamatorii, spune Staci Small, un specialist in alimentatie. Laptele este facut din ulei de in care este…

- Lactalis va plati despagubiri familiilor afectate de contaminarea cu salmonela de la una din fabricile grupului care produce lapte praf pentru sugari, scandal care a afectat 83 de tari, de unde au fost retrase 12 milioane de cutii de lapte ...

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem în zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pâna la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea…

- Ministrul Educatiei: Programul "Masa calda in scoli" va fi extins si va inlocui "Cornul si laptele" Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat intr-o conferinta sustinuta vineri ca programul "Masa calda in scoli", demarat anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000…

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…