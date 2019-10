Stiri pe aceeasi tema

- Primarul, viceprimarii, dar si directorii si sefii din Primaria Cluj-Napoca au salarii la care angajatii din mediul privat nici nu ar indrazi sa se gandeasca. In plus, la toate acestea se adauga prime si sporuri care pot ajunge in anumite cazuri la mii de lei.

- Premierul Viorica Dancila afirma ca, in mijlocul uriasului blocaj institutional pe care l-a creat, presedintele Iohannis se gandeste sa mai plece intr-o vizita externa. ”Este uluitoare nepasarea presedintelui in functie cu privire la romani si la guvernarea tarii”, sustine Dancila. Premierul sustine…

- Liderul USR Dan Barna a anunțat joi, la Parlament, dupa ce Guvernul Dancila a picat, ca va merge la Cotroceni cu pactul de anticipate. El fusese intrebat cu ce propunere de premier se va prezenta in fața președintelui Iohannis.„Vom merge la consultari la Cotroceni cu pactul de anticipate și…

- Emil Boc nu se lasa în razboiul pe care îl duce cu studenții în încercarea de a-i face pe aceștia sa renunțe sa vina cu mașinile la facultate. Primarul spune ca în acest zile s-a “circulat rezonabil”, dar se așteapta la o intensificare a traficului…

- 953.583,60 lei, peste 200.000 de euro, a cheltuit in luna februarie Administratia Prezidentiala pentru vizite externe. Conform sitetului Administratiei Prezidentiale, in februarie, președintele Iohannis a avut doua deplasari externe, in Germania, 10-14 februarie, și la Bruxelles, 18-19 februarie. Adica…

- Emil Boc le-a declarat razboi vitezomanilor și va monta radare fixe prin Cluj-Napoca.Primarul a sesizat Poliția Rutiera și așteapta acum sa se monteze radarele. Lucrurile vor fi discutate in comisia de circulație de la Primaria Cluj-Napoca, unde sunt și prezenți și cei din conducerea Poliției Cluj.…

- Într-un comunicat de presa comun, cele doua organizații susțin ca desemnarea unui magistrat în activitate în funcția de ministru al Justiției este neconstituționala și contravine recomandarilor Comisiei de la Veneția, potrivit G4media. În sprijinul acestor aserțiuni sunt…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a dezvaluit ca ofițerii Poliției Locale Cluj-Napoca vor avea amplasate astfel de camere video portabile în timpul serviciului. Astfel, municipalitatea a prins deja în Bugetul local o suma în acest sens, iar vremurile în care polițiștii…