Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Szabo, un roman de 31 de ani, a fost arestat in Belfast zilele trecute dupa ce a incalcat ordinul de restricție privind intrarea in Marea Britanie. Romanul a incercat sa ajunga in Scoția neștiind ca aceasta face parte din Regatul Unit. Romanul a fost prins in zona Londra și condamnat cu suspendare…

- Scenariul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit este foarte posibil, desi indezirabil, a avertizat miercuri Comisia Europeana. "In contextul continuarii incertitudinii in Marea Britanie privind ratificarea Acordului de retragere si al situatiei politice interne…

- Ariana Grande a fost nevoita sa iși anuleze doua concerte din cauza unor probleme de sanatate. Insa, vedeta nu a precizat in ce contau aceste probleme. Artista, care urma ca concerteze marți și miercuri in statul sau natal, Florida, a declarat ca este „mai mult decat devastata” ca a fost nevoita sa…

- Scotia are "sanse reale" de a ramâne în Uniunea Europeana chiar daca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar, a declarat, într-un discurs electoral, premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Mediafax.Londra "a ignorat votul masiv din Scotia"…

- Parlamentul irlandez a devenit joi seara al doilea care a declarat "urgenta climatica", la zece zile dupa Marea Britanie, o veste primita cu entuziasm de Greta Thunberg, militanta suedeza pentru clima devenita figura centrala in lupta impotriva incalzirii globale,

- Irlanda de Nord nu mai are un guvern local de peste doi ani, de cand nationalistii Sinn Fein s-au retras din executivul in care imparteau puterea cu Partidul Democratic Unionist (DUP, probritanic). Uciderea jurnalistei Lyra McKee (29 de ani) in cursul unor violente de catre militanti nationalisti…

- Ozzy Osbourne va reveni pe scenele europene in ianuarie 2020, dupa ce a fost nevoit sa anuleze concertele de anul acesta din cauza unor complicatii medicale survenite pe fondul unui accident casnic mai vechi, potrivit news.ro.In varsta de 70 de ani, Osbourne a fost sub tratament medical si…