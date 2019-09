Lapte, corn, mere și biscuiți, pe băncile elevilor din întreg județul Potrivit unei adrese a Consiliului Județean Buzau catre Inspectorarul Școlar Județean distribuirea produselor in unitatile de invațamant s-a facut incepand cu data de 9 septembrie 2019. Pe parcursul saptamanii unui prescolar sau elev i se acorda gratuit doua portii de mere (luni și marti), doua portii de lapte (miercuri si joi), o portie de iaurt (vineri) si 5 portii de produse de panificatie (biscuiti — luni si marti, corn — miercuri, joi si vineri). Consiliul Județean face precizarea in adresa ca produsele de panificatie sunt preparate din faina integrala, fara adaos de zahar sau indulcitori… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

