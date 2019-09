Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Maramureș, distribuția de lapte, corn, mere și biscuiți in școlile din județ este preconizata sa inceapa de luni, 9 septembrie 2019, cand este și prima zi de cursuri din anul școlar 2019 – 2020. ”Avem acorduri incheiate cu furnizorii inca de anul trecut,…

- Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Maramureș, distribuția de lapte, corn, mere și biscuiți in școlile din județ este preconizata sa inceapa de luni, 9 septembrie 2019, cand este și prima zi de cursuri din anul școlar 2019 – 2020. “Avem acorduri incheiate cu furnizorii inca de anul trecut,…

- Intre 24-25 august 2019, in Cernești va avea loc ediția a XV-a a Festivalului „Stuparilor”. Eveniment organizat de Primaria Cernești, Consiliul Local Cernești, impreuna cu Centrul Apicol din Cernesti și cu sprijinul Consiliului Judetean Maramures. In cadrul evenimentului vor fi prezenți solisti vocali…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca au fost modificate conditiile de admitere in scolile de politie. Este vorba despre proba sportiva, traseul practic – aplicativ, a carei dificultate a fost ridicata. Toți candidații la admiterea in scolile de politie, precum și candidații recrutați in vederea…

- In ultima ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, condusa de președintele Gabriel Zetea alaturi de vicepreședintele Doru Ioan Dancuș și secretarul județului Aurica Todoran, aleșii au votat pentru alocarea sumei de 26.932 mii lei reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea…

- Locuri de munca in sistemul de invațamant din Maramureș . Se cauta administrator financiari, administratori patrimoniu, paznici și secretar. La nivelul Maramureșului s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale la unitați școlare din județ: Administrator patrimoniu – Scoala Gimnaziala Oarta…

- Aleșii județeni au votat cele noua proiecte de hotarare aflate pe proiectul ordinii de zi. Ședința a fost condusa de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, alaturi de care s-a aflat vicepreședintele George Moldovan, dar și secretarul județului, Aurica Todoran. Așadar, s-a acordat…

- Reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, impreuna cu specialiști și intreprinzatori din sectorul alimentar maramureșean participa, in aceste zile, la Manchester, la un schimb de experiența interregional realizat in cadrul proiectului Food Chains 4 Europe, privind importanța cooperarii in dezvoltarea…