Stiri pe aceeasi tema

- Forța naturii este nebanuita! Mai multe masini au fost avariate in orasul Focsani, miercuri seara, dupa ce opt copaci s-au prabusit din cauza vantului si a zapezii, fiind nevoie de interventia pompierilor.

- Zece masini au fost avariate in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, de o conducatoare auto care a lovit autoturismele parcate, iar la un moment dat masina condusa de aceasta s-a rasturnat peste alte doua autovehicule. De asemenea, in urma acestui impact, ea a lovit si un stalp de electricitate…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile.

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Cristian Amarandei,…

- Copaci doborați, fire de electricitate rupte, zeci de accidente rutiere și mai multe zboruri anulate. Este situația din Moscova lovita de cea mai puternica ninsoare din ultimul secol, unde a cazut mai mult de jumatate din norma de precipitații pentru luna februarie.

- Inceputul lunii februarie a venit cu vreme buna, insa aceasta nu ține mult. Daca vineri a fost cald și soare, cu 11 grade dupa-amiaza la Gherla, zilele urmatoare se schimba foaia. Meteorologii spun ca incepand de vineri seara, vantul va bate tot mai cu putere. Un front ploios va matura intreaga țara…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Salaj a organizat luni, 29 ianuarie, o sedinta comuna in urma reactualizarii si aprobarii Planului rosu de interventie la nivelul judetului Salaj. La activitate au fost prezenti reprezentanti ai mai multor institutii care colaboreaza in cadrul activarii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Dobrogea) are in dotare 39 de autospeciale pentru interventie a caror vechime depaseste 10 ani si sunt folosite in continuare la un rulaj mare, potrivit raportului prezentat luni de seful institutiei col. Daniel-Gheorghe Popa, in cadrul sedintei de bilant…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, o femeie de 52 ani, din Galati,…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, o femeie…

- In intervalul 22 ianuarie, ora 11 22 ianuarie, ora 20, in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, local in judetele Buzau, Tulcea, Constanta si in sudul judetelor Vrancea si Galati, vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55...65 km h, viscolind ninsoarea si determinand…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua sa se extinda in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va largi, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de...

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Dupa câteva ore de COD PORTOCALIU, imaginile din Constanța te lasa fara cuvinte. Copaci scoși din radacina, panouri smulse de vânt, mașini avariate, crengi rupte, chiar și un semafor smuls de vânt și aruncat într-o intersecție, toate acestea au fost doar câteva incidente…

- Doua masini care erau parcate intr-o piata dezafectata din municipiul Galati au fost avariate de un acoperis metalic care s-a prabusit peste ele din cauza vantului puternic. Cele doua masini, un autoturism si un microbuz, erau parcate intr-o piata dezafectata din cartierul Micro 40. Din cauza vantului…

- Trei masini au luat foc, joi dimineata, in Targoviste, intr-o parcare de pe Calea Ploiesti, nicio persoana nefiind ranita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Vremea se schimba brusc in toata țara. Meteorologii au schimbat avertizarea de cod galben de lapovița in cod portocaliu.Cele mai puternice precipitații sunt prognozare in sudul și centrul țarii.

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat, luni dimineața, in legatura cu un o explozie care a avut loc la magistrala de gaz din zona Hurezani. Explozia a fost urmata de indendiu....

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.01.2018 ORA 08 – 13.01.2018 ORA 08 Vremea va intra intr-un proces de racire, astfel incat Post-ul METEO: Ploile se transforma in lapovița și ninsoare slaba apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea iși face de cap in mai multe regiuni ale globului. In Spania, la nord-vest de capitala Madrid, o ninsoare puternica a blocat kilometri intregi de autostrada, in timp ce in sud si in est furtunile au adus cu ele tornade si ploi cu grindina.

- Doua persoane au fost ranite astazi, 28 decembrie 2017, dupa o coliziune intre trei mașini, petrecuta pe DN 74 pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme…

- Doua persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei mașini, pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme sunt implicate. Sunt doua victime neincarcerate,…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au organizat si desfasurat, luni, 18 decembrie, mai multe activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Agrij. Activitațile au cuprins, printre altele, derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui…

- Cinci mașini au fost avariate, luni, in municipiul Bacau, dupa ce un copac de aproximativ 20 de metri inalțime a cazut peste acestea. Vinovata de incident, care nu s-a soldat cu victime, este o echipa de muncitori care a taiat arborele respectiv fara a calcula corect, insa, locul unde acesta trebuie…

- Vremea se anunta relativ rece in majoritatea regiunilor tarii, in urmatoarele doua saptamani, iar meteorologii estimeaza precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in zilele premergatoare Craciunului, precum si in ultima zi din an, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Sunt asteptate precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant 45-50 km/h si o racire a vremii, a anuntat prefectul Marian Serbescu, citand o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Amintim ca, in urma cu o saptamana, dupa o alta ninsoare, au fost semnalate unele probleme punctuale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea pentru ziua de duminica, intre orele 05 și 20. In intervalul menționat la munte va ninge, in general moderat cantitativ in Carpații Meridionali și de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada. In regiunile sud-estice temporar…

- Trei persoane, intre care un copil de doi ani, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma coliziunii a trei masini, care circulau in zona Spitalului de Boli Infectioase din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.…

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la acoperișul unei locuințe din localitatea Godeni. Detașamentul de pompieri Campulung a intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru lichidarea incendiului. Aproape trei ore, pompierii au acționat astfel incat pagubele sa fie…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a transmis o avertizare de cod galben de lapovița, ploaie și izolat polei. Codul este valabil luni de la : 11-12-2017, de la ora 7:45 pana la ora 10:00. In zona Munților Apuseni și in nordul Carpaților Orientali, mai ales la altitudini mari, vor fi precipitații…

- Finalul de saptamana se anunța umed, cu ploi, lapovița și ninsoare, iar afara se racește tot mai tare. Incepand din dimineața zilei de sambata, 9 decembrie si pana duminica seara, sunt asteptate precipitații mixte in vest, nord și centrul Romaniei, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- Un accident grav avut loc in aceasta dimineața pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Codlea. Doua autoturisme s-au lovit, in apropierea podului de peste Barsa. Una dintre mașini a zburat in afara drumului. In aceasta au ramas prinse intre resturile autovehicului doua persoane. Una dintre ele a fost scoasa…

- Cinci persoane au ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce trei masini au fost implicate intr-un accident, in aceasta seara, pe E 85, la Patrauti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a anuntat ca accidentul a avut loc in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost…

- Astazi, vremea se va mentine in general inchisa, iar regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai ridicate decat normalul datei in sud-sud-est si apropiate de mediile climatologice in restul tarii. Ploile vor fi in extindere ca arie si vor deveni moderate cantitativ in sudul, estul si centrul…

- Pompierii militari brasoveni au intervenit marti, incepand cu ora 7.30, pentru indepartarea unor copaci cazuti pe carosabil in municipiu, in urma viscolului de luni seara, conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. Un…

- Vremea rea provoaca probleme si in Bucuresti. Capitala este sub cod galben de precipitatii, in general ploi, si de vant. Patru masini au fost avariate, in aceasta dimineata, de un copac prabusit.

- In aceasta saptamana vremea va fi mohorata, iar temperaturile din ce in ce mai mici. Se anunța ninsori și ploi atat la munte cant și in zonele urbane din județ. Maximele vor fi in jurul valorilor de 5 – 8 grade Celsius, iar minimele coboara pana la – 4, -6 grade Celsius. Va prezentam prognoza meteo…

- In ziua de 26.11.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe evenimente. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Priboieni,…

- ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Șase persoane ranite, intre care patru copii Șase persoane, intre care patru copii, au fost ranite joi dimineața intr-un accident rutier in apropiere de municipiul Sibiu, pe Dealul Daii, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU). Raniții au fost…

- Trei masini au fost avariate in urma unui incendiu izbucnit marti in Tulcea, la o ghena de gunoi, focul extinzandu-se apoi la autoturismele parcate in apropiere, potrivit NEWS.RO. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, Detasamentul de Pompieri Tulcea a…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…