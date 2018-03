Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineata a intrat in vigoare informarea meteo de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara, in vigoare pana marti seara. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași le recomanda participanților la trafic sa circule cu prudența maxima pe drumurile naționale, cu echiparea corespunzatoare a autovehiculelor și informarea prealabila cu privire la starea carosabilului din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, valabila incepand de luni dimineata pana marti seara. Pana luni, la ora 20.00, este in vigoare si o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. De asemenea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare valabila pe tot teritoriul tarii, incepand de la ora 06.00, pana maine la ora 21.00.Principalele fenomene sunt precipitatiile, in general moderate cantitativ, mai ales sub forma lapovita si ninsoare, polei, si vremea deosebit de rece.Temporar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, oinformare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila in intervalul 19 martie, ora 06:00 – 20 martie, ora 21:00, la nivelul intregii tari. Potrivit…

- F. T. In contextul informarilor meteorologice de vremea rea valabila pana joi, 22 martie, cand ploaia, lapovița, ninsoare și vantul ingreuneaza circulația rutiera, directia Rutiera din Cadrul MAI a lansat o serie de recomandari atat pentru conducatorii auto, cat si pentru pietoni. „Soferi, circulati…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- Vremea se raceste accentuat in Bucuresti, maxima termica se va situa in jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi , o noua informare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila in intervalul 19 martie, ora 06:00 – 20 ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece,...

- Vremea 17 martie, METEO ANM. Specialiștii in vreme au mai emis un alt cod galben de precipitații moderate cantitativ sub forma de lapovița și ninsoare, cu depunere de strat de zapada, intensificari ale vantului. Zone vizate: jumatatea de nord a Moldovei și zona Carpaților Orientali; In jumatatea de…

- NINSORI…Dupa ce primavara a venit in judetul Vaslui, acum trebuie sa ne pregatim din nou de temperaturi negative si ninsori. Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis doua avertizari de cod galben de lapovita si ninsoare. Judetul Vaslui va intra sub incidenta acestui cod duminica.…

- In legatura cu ieșirea cicloanelor mediterane, Serviciul Hidrometeorologic de stat avertizeaza ca in perioada 17-22 martie se prevad condiții meteo complicate: vor cadea precipitații la inceput sub forma de ploaie, pe 18-19 martie cu transformare in lapovița și ninsori puternice (10-15 l/m2/12 h), izolat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Cele doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ger persistent vor fi valabile doar pana astazi, la ora 11:00.…

- Meteorologii au prelungit avertizarea de vreme rea. De joi pana duminica este valabila o informare meteorologica de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zap

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul de Meteorologie local a emis un cod roșu de ninsoare și polei, valabil pana joi, 1 martie 2018, orele 12:00, pentru regiunile ...

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autocamioane derapate in șanțuri, drumuri blocate, coliziuni intre autoturisme pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de trafic. Acestea ar fi efectele nedorite ale nerespectarii regulilor de circulație pe timp de iarna, dincolo de ninsorile cazute incepand de de ieri, 08 februarie 2018, pe drumurile…

- Autocamioane derapate in santuri, drumuri blocate, coliziuni intre autoturisme pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de trafic. Acestea ar fi efectele nedorite ale nerespectarii regulilor de circulatie pe timp de iarna, dincolo de ninsorile cazute incepand de de ieri, 08 februarie 2018, pe drumurile…

- Drumarii suceveni intervin pentru deblocarea DN 2E, in zona localitații Capu Codrului (comuna Paltinoasa, județul Suceava), informeaza Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași. Evenimentul are loc la km 25+500, unde un autocamion echipat necorespunzator pentru iarna a derapat, blocand circulația.…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din a doua parte a…

- Regiunile Munteniei si Dobrogei se vor afla de sambata dupa-amiaza pana duminica dimineata sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si vant moderat, iar din a doua parte a zilei de duminica aria precipitatiilor va fi in extindere ...

- Regiunile Munteniei si Dobrogei intra de sambata dupa-amiaza pana duminica dimineata sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si vant moderat, urmand ca in a doua parte a zilei de duminica aria precipitatiilor va fi in extindere in majoritatea regiunilor si treptat vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sâmbata de la ora 15.00, pâna duminica la ora 6.00, perioada în care în Muntenia și în Dobrogea va fi lapovița și apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzând…

- Moldova se afla sub Cod Portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare. Peste 170 de localitați din 13 raioane sunt deconectate parțial de la lumina, iar mai multe drumuri din tara sunt blocate.

- Iarna a revenit in forta. Moldova se afla sub cod portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.Avertizarea a intrat in vigoare noaptea trecuta și va ramane in vigoare pana in aceasta seara.

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Avand in vedere condițiile meteo din aceasta perioada, Politia Romana va recomanda sa adaptati permanent viteza la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati…

- Meteorologii au emis o alerta de cod galben de ninsori insemnate cantitativ, viscol si polei, valabila pana miercuri seara, la ora 20.00. Precipitatiile vor continua si in noaptea de miercuri spre joi spre vineri in estul, sud-estul si centrul teritoriului, transformandu-se in lapovita si ninsoare,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de Cod Galben de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului, pentru intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00. In intervalul menționat precipitațiile ...

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, lapovita si ploaie, polei si vant puternic, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga si in noaptea de miercuri spre joi. In intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00,…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Vestul Romaniei este, in continuare, sub o informare meteo care vizeaza lapovița, ninsori și polei. De cand a intrat acesta in vigoare, drumarii au ieșit cu aproximativ 190 de utilaje, pentru a curața șoselele și a face mai suportabila viața șoferilor.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare meteo avand un interval de valabilitate 15 ianuarie, ora 20 – 17 ianuarie, ora 20. Fenomenele vizate sunt precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. Din dupa-amiaza…

- In cursul noptii de luni spre marti (15/16 ianuarie) si in primele ore ale zilei de marti (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei. Asa anunta specialisti ANMH care au dat si…

- Meteorologii avertizeaza ca, de luni seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii. Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Potrivit meteorologilor,...

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Alina Șerban, meteorolog ANM, a oferit detalii luni. „Pentru aceasta noapte și prima parte a zilei de maine vorbim de precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme rece cu intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16. Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica…

- Vremea se va raci incepand de vineri seara, iar vantul se va intensifica, in timp ce in unele zone va ninge, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), care a transmis o informare de vreme rea.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza,...

- In perioada minivacantei de revelion, respectiv intre 29.12.2017 – 03.01.2018, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei, pe spatii restranse fiind anuntate precipitatii, predominant sub forma de ploaie, dar si conditii de formare a poleiului. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi,…

- Deși suntem în plina iarna și peste doar câteva zile așteptam noul an, vremea este extrem de calda pentru aceasta perioada. ASTAZI Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 14 grade, iar cele minime, între 0 și 10 grade. Cerul va fi temporar noros…

- Precipitatiile, îndeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala în ultimele zile din 2017 si în primele din 2018, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila în intervalul 25 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018, publicata luni.…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…