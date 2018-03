Stiri pe aceeasi tema

- Lantul hotelier Corinthia iși va extinde portofoliul de hoteluri de cinci stele prin inaugurarea unei noi cladiri de lux, in București. Situat in centrul capitalei, fostul Grand Hotel du Boulevard iși va deschide din nou porțile, sub brandul Corinthia, pe 1 decembrie 2019, de Ziua Naționala a Romaniei.

- In 1812, conform Tratatului de la Bucuresti, Basarabia ajungea parte a Imperiului Rus, devenind o provincie controlata de administratia tarista. Aceasta a durat pana 1917, cand slabita de confruntarile din Primul Razboi Mondial si de revolutia bolsevica, Rusia isi pierde treptat puterea in regiune,…

- Hotelul de cinci stele Sheraton din Bucuresti inaugureaza in martie Skyview Pool, piscina amplasata in zona de spa. Dupa cum ii spune chiar numele, aceasta ofera o perspectiva interesanta celor care se delecteaza in apa.

- Marius Turda, profesor la universitatile Oxford si Oxford Brookes, spune ca analizele si studiile antropologilor din Romania interbelica au fost „multa vreme privite prin prisma igienei rasiale naziste“. Dascalul considera ca aceste cercetari ar fi bine sa nu mai fie ignorate si sa fie predate in scoli.…

- Mai mult de 300 de persoane au fost evacuate din Waterfront Manila Pavilion Hotel, unde incendiul continua sa faca ravagii la 10 ore dupa ce a izbucnit. Cele trei victime erau angajatii unui cazinou situat in hotelul de 22 de etaje si unde renovarile erau in curs, potrivit lui Erwin Margarejo,…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Istoric, critic si colectionar de arta de o remarcabila eruditie, cu o vasta cultura in domeniul…

- Dana Rogoz a povestit o intamplare care da coșmaruri oricarui parinte.Cea care a interpretat personajul Ambramburicai din “Abracadabra” a istorisit pe blogul personal o intamplare legata de Vlad, fiul ei.Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul ei, intr-un loc aglomerat, si cele cateva minute…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al...

- Lantul american de cafenele Starbucks si-a dublat reteaua in ultimii trei ani, pana la 38 de unitati in Bucuresti si marile orase ale tarii. Planurile companiei vizeaza o noua dublare in urmatorii 3-4 ani in contextul in care ritmul de dezvoltare va fi de zece noi cafenele in fiecare an.

- Retailerul grec Jumbo a inaugurat un nou magazin in Bucuresti, in suprafata de 11.460 de metri patrati. Reteaua Jumbo din Romania a ajuns astfel la noua magazine, un numar egal cu cel al magazinelor retailerului de jucarii din Bulgaria. Reteaua mai cuprinde 51 de magazine Jumbo in Grecia si cinci…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- Narcoffee Roasters, reteaua de cafenele de specialitate fondata de catre antreprenorii clujeni Marcelus Suciu si Dan Isai, fondatorul Salad Box, a inregistrat afaceri de 3 milioane de lei in primul an de la lansare pe piata, prima unitate fiind inaugurata la inceputul anului trecut, in Cluj-Napoca.…

- Potrivit antrenorului secției de box a Clubului Sportiv Municipal Calarasi, Constantin Bebeșelea, pugilista, in varsta de 15 ani, a incercat, in noaptea de 24 februarie, dupa miezul nopții, sa iasa din hotel sarind pe geam, pentru a se intalni cu prietenul ei. Hotelul se inchide de fiecare data la…

- Azi, incepand cu ora 11:00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti va avea loc prezentarea Raportului anual de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Potrivit raportului privind activitatea desfasurata de procurorii Serviciului teritorial Constanta din DNA…

- Lanțul romanesc de restaurante specializat in vanzari de salate, Salad Box, și-a lansat propria platforma de livrari, acoperind la acest moment șase orașe și doua sectoare din municipiul București. Printre orașele in care este prezent restaurantul este și Satu Mare. Pe langa municipiul nostru Salad…

- Hai sa lucram impreuna in cele mai frumoase locatii din lantul hotelier Mera Hotels Mera Resort- Venus Mera Brise-Mangalia Mera Onix- Safir-Cap Aurora Vino alaturi de noi, intr-o echipa tanara, dinamica si cu atitudine pozitiva si participa la interviurile organizate in vederea angajarii in sezonul…

- Lanțul de retail Retailerul Kaufland a alocat un buget de 200 de milioane de euro pentru extinderea si modernizarea retelei de magazine din Romania, in anul financiar care incepe la 1 martie 2018, nivel dublu fata de bugetul din anul financiar anterior, a anuntat Loredana Samoila, PR manager Kaufland…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Actualul presedinte al Federatiei Romane de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, si Narcisa Lecusanu au intrat in turul doi al alegerilor pentru postul de presedinte al forului national, miercuri, la Adunarea Generala de Alegeri a FRH, care are loc la RIN Grand Hotel din Bucuresti.

- Lanțul de clinici medicale Hipocrat, ce se lauda cu un portofoliu de sute de mii de pacienți in 22 de ani de activitate, a inaugurat recent cea de-a cincea locație din București. Este vorba despre Centrul de...

- Lantul de restaurante de tip fast food KFC isi continua planurile de extindere si inaugureaza in Bucuresti o unitate de tip drive-thru in urma unei investitii de un milion de euro, reteaua KFC ajungand astfel la 70 de restaurante la nivel national si la 28 in Capitala. „Continuam planurile…

- Reteaua de restaurante KFC anunta deschiderea unei noi locatii in Bucuresti, a carei investitie se ridica la suma de 1 milion de euro. Astfel, lantul ajunge la 70 de unitati pe plan national, in Bucuresti noul restaurant fiind cu numarul 28. Abordat intr-o maniera mai putin conventionala, restaurantul…

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Dana Rogoz și-a pierdut copilul, pe Vlad, in cadrul unui eveniment. Actrița a povestit cum pentru cateva minute, ea și soțul acesteia nu au știut nimic despre Vlad. Dana Rogoz a povestit o experienta traumatizanta prin care au trecut si alti parinti. Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul…

- Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai, unde au mai fost cazați și Jennifer Lopez, Robert de Niro, 50 Cent sau Donatella Versace. Camerele pe noapte pot ajunge și la prețul unei garsoniere din București.

Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai, unde au mai fost cazați și Jennifer Lopez, Robert de Niro, 50 Cent sau Donatella Versace. Camerele pe noapte pot ajunge și la prețul unei garsoniere din București. Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai? Lux = fast, eleganța, somptuozitate,…

- Politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Bucuresti, ca banuit de comiterea unui furt cu un prejudiciu total de 600 de lei. Se pare ca, in luna noiembrie 2017, cand a eliberat un apartament din Alba Iulia, pe care-l inchiriase in regim hotelier,…

- Dinamo e aproape sa dea lovitura iernii in Liga 1, in conditiile in care Gabi Torje se afla in avion si vine la Bucuresti pentru a pune la punct detaliile revenirii in Stefan cel Mare, iar Florin Bratu stie ce-l asteapta pe mijlocas. Fostul atacant al lui Dinamo considera, la…

- Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din strada Polona, nr. 50, prohodul fiind oficiat, la cererea expresa a lui Neagu Djuvara, de catre episcopul greco-catolic de Bucuresti. Au fost prezenti, la invitatia familiei, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe…

- Neagu Djuvara s-a stins din viața joi, la varsta de 101 ani! Cunoscutul istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier a fost una dintre cele mai apreciate personalitati culturale ale Romaniei.Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti intr-o familie aristocrata de origine aromana. Tatal sau,…

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director român. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert în managementul hotelier, care este stabilit în Statele Unite înca din 2002. Înainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din…

- Vlad Chiricheș a citit memoriile regretatului istoric roman Neagu Djuvara, care a murit la varsta de 101 ani. Stoperul naționalei de fotbal a Romaniei și al echipei SSC Napoli a fost captivat de bestsellerul ”Amintiri din pribegie”. Un volum aniversar cu patru mari capitole: Refugiat politic in Apus…

- Cunoscut drept jurnalist, eminent istoric si filozof, Neagu Djuvara a incetat din viata la varsta de 101 ani. A scris numeroase romane si s-a remarcat ca si diplomat. S-a nascut la Bucuresti intr-o familie de aromani, pe 18 august 1916. A urmat cele mai bine scoli din lume la vremea respectiva, la Sorbona…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- ZILE LIBERE 2018. PE 24 IANUARIE, se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, zi libera de anul trecut. Citeste si 9 spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta in Bucuresti pe 24 ianuarie Exista, totuși, și categorii de salariați care sunt nevoite sa lucreze in zilele de…

- Noul spațiu, aflat in apropiere de București, in Parcul Logistic P3, este funcțional inca din primele zile ale lunii Ianuarie 2018 și ofera o suprafața de peste 8.800 mp, dedicați desfașurarii serviciilor logistice de top.

- Copleșit de boli și de povara anilor, un batran care traia intr-un bordei fara curent din Hunedoara a indurat frigul in locuința din chirpici, prin care șuiera vantul. Pensionarul nu credea vreodata ca va parasi adapostul care se putea prabuși oricand peste el. Barbatul de 76 de ani a primit, insa,…

- Lantul hotelier Continental, unul dintre cele mai mari de pe piata locala, cu aproape 2.000 de camere, controlat de Radu Enache, a finalizat anul trecut cu afaceri de 26-27 milioane de euro, iar in acest an targeteaza un avans cu doar o cifra, cu 3,5%, potrivit sefului companiei. „Piata…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti.Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Incident la ambasada Romaniei din Budapesta: Stema, acoperita cu steagul secuiesc. Reactia MAE MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor…

- Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza intr un apartament din zona Dorobanti, Bucuresti, potrivit informatiilor Realitatea TV. Incendiul a izbucnit intr un apartamentul situat la etajul 3 al unui imobil de 4 etaje, de pe strada Radu Beller nr. 6. Din primele informatii este degajare mare de fum in…

- McDonald`s s-a clasat pe primul loc in topul Franchise 500, un top al profitabilitatii si popularitatii francizelor pe plan mondial, realizat de publicatia Entrepreneur. Lantul de restaurante Mc Donald`s a fost fondat in anul 1955. Ray Kroc, un om de vanzari care se ocupa cu distributia…

- Sefa Serviciului Resurse Umane din cadrul companiei Oil Terminal SA, Liliana Mihailov, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, jumatate dintr un teren agricol de 11 hectare, pe care l a mostenit in anul 2017. La acesta se adauga frac12; dintr un apartament de 44,48 mp, cumparat…

- Doamna ambasador nu s-ar fi aflat in calitate oficiala! In calitate privata poate sa faca ce vrea... Ambasada Olandei la București a oferit, joi, o poziție oficiala dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare alaturi de Nelu Iordache, un controversat om de afaceri.…

- Ambasadoarea Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a participat la o cina alaturi de Nelu Iordache, condamnat in prima instanța la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Lantul de localuri 1 Minute, care face parte din portofoliul grupului francez Lagardere Travel Retail, a ajuns la 29 de unitati in Romania, mai exact in trei orase din tara - Bucuresti, Iasi si Sibiu.