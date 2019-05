Stiri pe aceeasi tema

- Lantul de restaurante al celebrului chef britanic Jamie Oliver a intrat marti in faliment, punand in pericol circa 1.300 de locuri de munca din cele 25 de localuri din Marea Britanie, relateaza Reuters, Press Association si dpa, potrivit AGERPRES.

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai. “Alegerile Parlamentului European se vor desfasura in Marea Britanie pe 23 mai, in contextul in care Guvernul a stabilit ca nu exista…

- „Alegerile Parlamentului European se vor desfasura in Marea Britanie pe 23 mai, in contextul in care Guvernul a stabilit ca nu exista suficient timp pentru finalizarea procedurii de ratificare a Acordului Brexit pana la acea data", a declarat David Lidington, seful Cancelariei premierului Theresa May,…

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, titreaza Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta fata de 16…

- Doi alpinisti au murit si alti doi au fost raniti intr-o avalansa produsa pe muntele Ben Nevis, cel mai inalt munte din Marea Britanie, relateaza Press Association si Reuters. Politia scotiana a fost informata in legatura cu avalansa produsa pe la varful Ben Nevis (1.345 metri inaltime) la ora 11:50…