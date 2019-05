Lanţul blasfemiilor O fi luat-o fotbalul razna pe miristea proaspat arata de primavara? Sau te pomenesti ca UEFA a aranjat surprizele recente din Cupele Europene pentru a trezi interesul pentru ele, cum sustine pe un "front page" al unui prestigios cotidian bucurestean, un celebru realizator de emisiuni Kitsch TV? Buun, noroc ca ne-a luminat & deschis mintea Dan cel Negru ca altfel am fi dat buluc in fata televizoarelor dupe terase pentru a urmari cu sufletul la gura adevaratele meciuri de fotba (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

