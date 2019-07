Lanţul amintirilor, lanţul percheziţiilor. Sau, ştiu ce-ai furat astă vară! F.T. Percheziții peste percheziții, reținuți peste reținuți… Cam acesta este, de ceva vreme, trendul in județ – in afara de raziile rutiere și alte acțiuni specifice – cat timp reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova parca au norma saptamanala sau lunara la descinderi… Scriem acest lucru in contextul in care, daca marți dimineața au fost treziți din somn indivizi care intrau cu sabiile și topoarele peste bieții cetațeni in case ( zona Cartierului Mimiu), ieri dimineața a avut loc un alt “lanț” de descinderi. Pana sa ajungem la ziua de ieri, sa amintim ca, tot marți, ofițerii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

