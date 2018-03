Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au ieșit, sâmbata, în strada și au format un lanț uman în fața Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași, pentru a cere demisia lui Tudorel Toader din funcția de ministru, dar și cea de rector suspendat al universitații.

- Oamenii simpli care s-au alaturat protestului „TuDorele, Demisia!“ asteapta de la ministrul Justitiei sa serveasca interesului dreptatii, sa garanteze independenta acesteia si sa nu execute ordinele unor politicieni.

- Mai multi ieseni s-au adunat sambata in Copou pentru a forma un lant uman in jurul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, cerand demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, rector suspendat al institutiei de invatamant, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Intalnire de grad zero, la ministerul Justitiei. Cum justitia se confrunta cu nemultumiri din partea angajatilor, dar si proteste din partea sindicatelor, ministrul Tudorel Toader a avut astazi, 19 martie, o intrevedere cu reprezentanții sindicatelor personalului auxiliar de specialitate din cadrul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe în 20 ani în ceea ce priveşte…

- TRAGEDIE… O veste șoc a cutremurat lumea justiției din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad (PJB): azi noapte a incetat din viața fostul procuror Nicolae Curea, cel care timp de 40 de ani a fost neintrerupt procuror la PJB. Barladean prin repartiție, dupa terminarea Facultații de Drept…

- A dat bunul Dumnezeu si minunea aceasta. Multumita ei, in cursul zilei de marti, am descoperit ca ar exista, totusi, un punct comun intre domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader, fost membru al Curtii Constitutionale, membru al Comisiei de la Venetia, rector suspendat al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“…

- Serban Nicolae, despre bilantul DNA: Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare Senatorul PSD Serban Nicolae a scris, miercuri, pe Facebook, ca nu a vazut ”vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”. "Nu cred…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „o marioneta a lui Dragnea, a lui Tariceanu si a tuturor celor…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa-si dea demisia din functie dupa avizul negativ al CSM la propunerea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Acordarea fondurilor UE, condiționata de primirea imigranților Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si premierul Italiei, Paolo Gentiloni, s-au declarat favorabili propunerii Germaniei de conditionare a acordarii fondurilor UE de integrarea imigrantilor extracomunitari, avertizand tarile…

- Autor: Florentin SCALETCHI Avand in vedere faptul ca, in anul 2005, cuplul Traian Basescu- Presedintele statului roman si Monica Macovei- Ministrul Justitiei, au schimbat legile justitiei peste noapte, adoptandu- le prin Ordonanta guvernamentala si apoi asumate prin raspundere Parlamentara si uite…

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…

- PACT pentru Romania solicita demisia de urgenta a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si revocarea titlului de Doctor Honoris Causa acordat anului trecut de Universitatea din Craiova, motivand ca a incetat sa mai sprijine lupta impotriva corupriei, dupa decizia declansarii procedurii de revocare…

- "Hai sa ne si distram un pic. Asa arata, din punctul de vedere al corecturii ortografice si de sens, raportul de infierare al DNA semnat, cu titulatura completa „prof. univ. dr.", de ministrul justitiei, Tudorel Toader (domn care reaminteste tuturor, la inceputul documentului, ca a fost prodecan timp…

- Deputatul USR Cosette Chichirau a criticat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura de revocare a sefei DNA Laura Codruta...

- Doua mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei, joi seara, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, la capatul unui lung monolog, a anunțat propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kodruța Kovesi. Sute de cetațeni au ieșit in strada, protestand fața ”punerea politica in practica a unui ordin”,și…

- Iasi, 22 feb /Agerpres/ - Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii s-au…

- "Cred ca domnul Toader merita Oscarul pentru actorie. Saptamana trecuta, dupa declaratia data din Japonia, putini cred ca si-ar fi imaginat ca ministrul Justitiei va veni cu propunerea de revocare a sefei DNA. Nici noi liberalii, nu am crezut, nici presedintele tarii nu a crezut si nici colegii sai…

- ”Cel mai probabil o va lasa in coada de pește. Va spune ca mai așteapta rapoarte de la Inspecția Judiciara, ca așteapta un raport al procurorului general. Va spune ca va veni probabil peste o luna sa prezinte o situație de sinteza, care sa prezinte atat activitatea Ministerului Public cat și a Ministerului…

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Dragnea anunța ce așteptari are de la Tudorel Toader, maine: Sa nu se faca de ras!, a spus liderul Partidului Social Democrat, miercuri, la Parlament, facand referire la anunțul pe care ministrul Justiției urmeaza il faca, joi seara, cu privire la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Dragnea a precizat ca…

- Liderul PSD Cluj acuza o administratie liberala: 26.000 euro pentru un festival plagiat Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, l-a acuzat pe primarul liberal al municipiului Campia Turzii ca a plagiat un festival din Constanta care costa 26.000 euro. Câmpia Turzii, localitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații dure în scandalul DNA, spunând ca Direcția este atacata de ”niste penali”, care ”încearca sa discrediteze conducerea DNA”. ”Avem oare a câta oara un scandal in spatiul…

- Raluca Pruna, ministrul Justiției din Guvernul Cioloș, a reacționat dupa discursul Laurei Codruța Kovesi in contextul in care Tudorel Toader trebuie sa faca un anunț privind revocarea șefei DNA.

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca prin ultima decizie luata de Organizatia Judeteana social-democrata din Iasi, aceea de a-l exclude pe Mihai Chirica din partid, „PSD inceteaza sa mai fie PSD”, ci se transforma in „partidul lui Dragnea”. Acesta a mai declarat ca PSD nu va mai putea castiga…

- Primarul Mihai Chirica a comentat in aceasta seara posibilitatea excluderii sale din PSD. Edilul a facut declaratiile dupa o dezbatere publica pe tema bugetului local, fiind interpelat pe subiect de „Ziarul de Iasi". „Am auzit si eu zvonurile astea referitoare la o asemenea posibilitate. Eu nu am inteles…

- Mai multi politicieni din cele doua partide au declarat pentru HotNews.ro ca sansele lui Tudorel Toader de a fi pastrat sunt in acest moment de 50-50. Potrivit surselor HotNews.ro, Dragnea le-ar fi cerut celor de la ALDE ministerul energiei, o miza financiara importanta pentru baronii locali. Ministerul…

- Stelian Tanase a comentat pe blog-ul sau mișcarile care au loc in PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose. Analistul politic scrie despre lupta care se produce in partid pentru un post de ministru in Guvernul care se va forma."Nici nu s-a racit bine fotoliul lui Mihai Tudose ca a inceput cafteala…

- „A fost votata Viorica Dancila doar cu o abținere, in rest am votat toți colegii. A fost propusa și doamna Ecaterina Andronescu care spre final și-a retras candidatura și am cerut colegilor mei sa avem un dialog cu doamna Dancila inainte de a supune la vot aceasta propunere”, a afirmat liderul PSD.…

- Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii aparține procurorului Olaru: intreg conținutul este copiat din diverși autori romani sau din surse online, scrie sursa citata. Coordonator de doctorat i-a fost actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader. La momentul sustinerii tezei, Toader…

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…