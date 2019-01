Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Italia a respins definitiv apelul facut de oficialii celor de la Juventus, cu privire la titlul cucerit in sezonul 2005-2006. La inceputul sezonului urmator, cea mai titrata echipa din Italia a fost retrogradata in urma scandalului ”Calciopoli”.

- Oficialii occidentali si criticii Kremlinului urmaresc cu ingrijorare pregatirile Interpolului pentru un vot care ar putea numi ca lider al organizatiei un general al Ministerului de Interne al Rusiei, scrie The Guardian.Adunarea generala a Interpolului se desfasoara zilele acestea la Dubai…

- Intr-o intalnire cu ziaristii de la Casa Alba dupa alegerile legislative de marti, el a spus ca-si doreste ca congresmenii americani sa-i aloce suficienti bani pentru a construi zidul de mult promis de la frontiera sudica cu Mexicul. Trump a precizat insa ca nu va forta un blocaj al activitatii guvernului…

- Romania nu mai are o banca de piele pentru transplant la persoanele cu arsuri majore, la trei ani de la nenorocirea de la Colectiv. Banca de piele a fost indispensabila in primele zile de la tragedie și in loc ca aceasta masura de siguranța sa fie extinsa, depozitele au fost lichidate. Nici investițiile…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vorbește marți despre cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis dupa ce a intrat in cladriea Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Erdogan a spus ca exista dovezi ca uciderea lui Khashoggi a fost planificata. „Serviciile de securitate…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat joi ca nu va fi prezent la conferinta privind investitiile in Arabia Saudita, pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Le Maire a afirmat ca autoritatile saudite…

- Oficialii italieni trebuie sa inceteze sa puna moneda euro sub semnul intrebarii si "sa se calmeze" in dezbaterea lor despre buget pentru ca deja au provocat pagube firmelor si cetatenilor, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, relateaza Reuters. Guvernul…

- Limuzina implicata in accidentul din New York in care au murit 20 de persoane nu a trecut testul de inspecție tehnica și in mod normal nu avea voie sa iasa pe drumurile publice, a anunțat guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, potrivit BBC News. Cuomo a declarat, de asemenea, ca șoferul nu deținea…