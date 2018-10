Lant de cutremure violente in aceasta noapte. Pentru doua s-a emis alerta de tsunami. Replici puternice

Stiri pe aceeasi tema

- Epicentrul cutremurului, care s-a produs la ora 20,48 GMT, la o adancime de aproape 40 de km, s-a situat la 125 km est de orasul Kimbe, adauga USGS. Cutremur cu magnitudinea 6,8 la sud de Insulele Kurile Seismul a fost initial incadrat la magnitudinea de 7,3 grade, dar a fost ulterior…

- Un cutremur de magnitudine Mw 7.0 a avut loc, la 23.48 Ora Romaniei in Papua Noua Guinee, la 30 de kilometri adancime.Imediat dupa producerea cutremurului autoritatile au emis alerta de tsnumai, mai ales ca au urmat si cateva replici foarte puternice. ...

- Indonezia a fost lovita de un cutremur devastator cu o magnitudine de 7,5 grade, iar in urma lui a lasat numeroase cladiri distruse, potrivit autoritatilor indoneziene, care nu au comunicat imediat informatii despre eventuale victime, relateaza AFP.

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters.

- Alerta! Cutremur cu magnitudine 6.6, urmat de replici puternice. Seismul a avut loc la o adancime de doar 40 de kilometri Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,6 grade, s-a produs in regiunea Insulelor Aleutine din Nordul Oceanului Pacific. Cutremur in regiune insulelor Aleutine. otrivit…

- Cel putin 82 de persoane si-au pierdut viata iar alte cateva sute au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok, la o saptamana dupa ce un prim cutremur care a avut loc pe aceasta insula turistica, situata la est de Bali, a provocat 17 victime,…

- Un cutremur de magnitudine 7 s-a produs duminica in zona insulei Lombok, aflata in apropiere de Bali, o destinație populara de vacanța pentru turiști din toata lumea, informeaza Fox News. Potrivit United States Geological Survey, seismul a avut loc in jurul orei locale 11.46....

- Un cutremur de 7 grade s-a produs, duminica, in Indonezia, iar autoritațile au emis alerta de tsunami. Nu se știe deocamdata daca exista victime și daca sunt pagube materiale. Seismul s-a produs pe insula indoneziana Lombok, a anunțat institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la…