Lant de cutremure neobisnuite intr-o zona seismica obisnuita din Romania. Despre ce este vorba

- Cutremurul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Cel mai puternic cutremur din acest an a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs miercuri la pranz, tor in zona seismica Vrancea. Seismul a fost…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca miercuri, la ora 12.24, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.7 pe scara Richter, la adancimea de 157,5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(41km), Covasna(45km), Slanic-Moldova(52km), Targu…

- Mihai Diaconescu, reprezentant al Institutului pentru Fizia Pamantului, sustine ca seismul cu magnitudinea 4,6 pe Richter se incadreaza in activitatea seismica normala, existand posibilitatea sa fie o replica a acestuia cu magnitudinea maxima 2. "La un cutremur de 4,6 grade pe scara Richter…

- Conform Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului va trimite lunar catre PAID o informare cu privire la activitatea seismica de pe teritoriul tarii, precum si o informare de fiecare data cand se inregistreaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur a avut loc in urma cu putin timp, in Romania. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in Buzau. Conform INFP, cutremurul din Buzau s-a produs in urma cu putin timp, la ora 12:01, si a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 22/02/2018, 10:07:21 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.6551; lon 26.5657.Magnitudine: 3, adancime: 111.8km

- Miscari tectonice, aproape fara precedent, inregistrate zilele acestea de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Trei dintre ele au avut loc ieri, in judetul Vrancea, intre orele 20.52 si 22.22, toate cu magnitudimea de 2.2 grade, si hipocentrul la 102,…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora 00.12, in judetul Vrancea, fiind urmat la de un alt seism, de 2,6 grade, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la miezul noptii, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 00:32, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127,6 kilometri…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Cutremur in județul Buzau, pe 4 februarie 2018. Un seism avut loc duminica, 4 februarie, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit site-ului Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul – de magnitudine 3,9/Richter – a avut loc la ora 15.15, la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Directorul INFP a vorbit despre marele cutremur care va avea loc in Romania. Constantin Ionescu, director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat ca acest seism poate avea loc in Romania oricand, informeaza Romania TV.Nu stim cand se va produce in…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Un cutremur cu magnitudine de 2,7 pe scara Richter a avut loc, duminica, in Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudine de 3,5 pe scara Richter a avut loc, astazi, in Buzau, fiind al treilea seism produs in judet intr-un interval de 24 de ore, potrivit datelor Institutului National de...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), citat de...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 27/01/2018 la ora 08:48:12 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 91.2km.

- Un cutremur de magnitudine ML 2.2 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Galati, la ora 05.20.Potrivit sursei citate seismul a fost inregistrat la 14 kilometri adancime, la coordonatele 45.82 N ; 27.71 E, la 159 km SV de…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Doua cutremure neobisnuite au avut loc in noaptea dinspre marti spre miecuri in Romania! Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acestea s-au produs la diferenta de 2 ore.

- Doua cutremure mai putin obisnuite in Romania s au produs in aceasta noapte. Acestea vin dupa alte seisme inregistrate in zone diferite de cele obisnuite precum Vrancea si Buzau.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme de suprafata in judetul Maramures…

- Ieri Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme in zone diferite, dar in regiuni ale Romaniei necunoscute, cu frecvente miscari tectonice, comparativ cu judetele Vrancea si Buzau.Unul, dintre ele a avut loc la ora 01.27, in judetul Ialomita, la zece…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,1 si, respectiv, 2,4 grade pe scara Richter s-au produs in cursul noptii de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…