- Exportatorii americani de whisky au probleme din cauza tarifelor punitive impuse in iunie 2018 de Uniunea Europeana, un exemplu fiind distileria Mountain Laurel Spirits, care a pierdut brusc 10% din vanzari dupa ce distribuitorul sau din Europa a renuntat sa mai cumpere premiatul Dad’s Hat Pennsylvania…

- Desi au fost achizitionate la inceputul anului 2019 48 camere video de supraveghere pentru a fi montate in diverse zone din oras, oficialii Primariei Caracal le tin de atunci in depozit motivand ca n-au bani sa le puna in functiune.

- FOTO – Arhiva O cursa aeriana care a decolat, marti, de pe Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj spre Constanta, cu 163 de pasageri la bord, s-a intors pe aeroportul clujean din cauza unor probleme tehnice, transmite Mediafax. Directorul Aeroportului International „Avram Iancu” din Cluj, David…

- Cronometrul a fost oprit cu 56 de minute inainte de lansare, dupa ce „un obstacol tehnic a fost observat in sistem”, a transmis Agentia spatiala indiana. Lansarea era programata sa aiba loc, luni, la ora locala 02:51, de la statia spatiala Sriharikota (aflata pe coasta de est a Indiei).

- A doua misiune lunara a Indiei a fost amanata azi-noapte, cu mai putin de o ora inainte de lansare, din cauza unor probleme tehnice. Lansarea navetei era programata aseara, la ora 21:21, adica putin dupa miezul noptii in Romania.

- Lansarea unei misiuni de aselenizare de catre India a fost amanata la inceputul zilei de luni ca urmare a unor probleme tehnice, potrivit informatiilor furnizate de agentia spatiala indiana, informeaza dpa. Naveta Chandrayaan-2, care in sanscrita inseamna "vehicul lunar", era programata sa fie lansata…

- Aeroportul londonez Gatwick a anuntat miercuri ca isi suspenda toate zborurile din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- TAROM anunta anularea cusei ROT 392 Londra – Bucuresti. Aeronava urma sa decoleze la ora locala 16:50 de pe Aeroportul Heathrow. Compania anunta ca o serie de natura tehnica fac imposibil zborul. "Din cauza unor evenimente de natura tehnica aparute inopinant la aeronava, cursa ROT 392 Londra - Bucuresti,…