Lansarea unei rachete Vega, amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile "Conditiile de vant la altitudine deasupra centrul spatial Kourou din Guyana franceza sunt defavorabile, iar Arianespace a decis ca faza finala a operatiunilor de pregatire a lansarii nu pot fi initiate vineri. Misiunea este deci amanata", a indicat compania franceza intr-un comunicat. "Lansatorul Vega si satelitul FalconEye1 sunt in configuratie stabilizata si in deplina siguranta", adauga compania. Noua data de lansare este programata duminica, la ora 22:53 ora Kourou "in cazul in care conditiile meteorologice vor fi acceptabile", a adaugat Arianespace. Acesta va fi a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O racheta Ariane 5-ECA, lansatorul greu european, a inregistrat un nou succes reusind sa plaseze pe orbita doi sateliti de telecomunicatii, unul pentru grupul AT&T, iar celalalt pentru Eutelsat, dupa ce a fost lansata de la Centrul spatial Kourou din Guyana franceza joi, la ora locala 18:43 (21:43…

- Huawei a amanat cu trei luni lansarea pe piata a telefonului sau pliabil Mate X 5G, acesta fiind un nou pas inapoi pentru compania care luna trecuta a fost inclusa de Statele Unite pe o lista neagra, transmite Reuters potrivit news.ro.Mate X, concurent al dispozitivului Galaxy Fold al Samsung…

- Cercetatorii au descoperit ca orbita Pamântului se extinde o data la fiecare 405.000 de ani. De asemenea, acest lucru implica și modificari ale climei de pe Terra. Și se pare ca Jupiter și Venus joaca un rol foarte important în acest proces.

- Kim Yeon-chul va efectua miercuri prima vizita din mandatul sau la biroul inaugurat in septembrie anul trecut in localitatea nord-coreeana Kaesong, iar acolo oficialul se va intalni cu personalul sud-coreean (circa 25 de functionari), a confirmat marti pentru EFE un purtator de cuvant al ministerului.…

- In august anul trecut a fost lansat in spatiu, cu ajutorul rachetei Vega, Aeolus, satelitul care studiaza vantul cu o noua tehnologie. Aeolus va realiza o harta a vanturilor in lumea intreaga, cu obiectivul de a contribui la studiul schimbarilor climatice pentru a se efectua o previziune meteo mult…

- Statia Spatiala Internationala (ISS) se confrunta cu unele probleme in alimentarea cu energie electrica, a anuntat miercuri agentia spatiala americana NASA, citata de DPA. Lansarea unei rachete catre ISS a fost amanata din cauza defectiunii de pe ISS, a precizat NASA. ''Nu…

- NASA a lansat cu succes proiectul AZURE, Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment, la 5 aprilie 2019, de la Centrul Spatial Andoya din Norvegia. Doua rachete Black Brant XI-A au fost lansate la interval de doua minute (22:14 si 22:16 GMT), transportand echipamente stiintifice pentru a…

- Compania spatiala americana SpaceX a amanat pentru joi prima lansare comerciala a rachetei sale Falcon Heavy, care face parte din clasa lansatoarelor grele, din cauzei vantului puternic din Florida, potrivit AFP. "Amanare a incercarii de astazi de a lansa Falcon Heavy: urmatoarea fereastra…