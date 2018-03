Stiri pe aceeasi tema

- Baimarenii au stabilit, recent, ca orasul lor este unul dintre cele mai sigure din Romania si ca sunt relativ multumiti de facilitatile medicale si de cele educationale pe care le au la dispozitie, de locurile unde se pot recrea si de puritatea aerului pe care il respira. Romanii si-au ales cartierele,…

- Echipa galateana pregatita de Florin Nini si Bogdan Balanica a intalnit in penultima etapa din sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin pe teren neutru, la Bucuresti pe U BT Cluj Napoca, campioana nationala en-titre. Phoenix a continuat seria ascedenta si a jucat excelent in prima repriza,…

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Șeful gruparii care a furat 860.000 de euro intr-o seara din bancomatele Raiffeisen Bank din Romania, arestat. Criminalii cibernetici din Rusia au furat 860.000 de euro de 32 de ATM-uri Raiffeisen Bank folosind un document RTF. Organizația Criminala condusa de Dimitriy Kvasov opera in Romania, iar gașca…

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei este autorizat sa transmita urmatorul buletin de presa: Vizita regala in Maroc Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, intr-o vizita in Regatul Marocului, in zilele de 5-9 martie…

- Sapte femei au devenit ambasadoarele miscarii nationale Nu exista nu se poate, lansata de Andreea Marin si Top Line Adriana Diaconu (specialist in Resurse Umane, Bucuresti), Ionica Oaida (registrator medical, Bucuresti), Simona Gherghel (profesoara, Bacau), Andreea Albu (economist, Deva), Mihaela Negrii…

- Galeriile Inter-Art din Aiud gazduiesc, in aceste zile, cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018 cuprinzand lucrari semnate de 65 de artiste din 36 de țari de pe 5 continente sub genericul: „Arta feminina in colecția Inter-Art” . Astfel, pe simezele…

- Un strop de Praga, la doi pași de centrul Timișoarei. Se va intampla in Openville, unde un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen, berea pragheza numarul 1 in lume, vor deschide, in acest an, un alt fel de pub.

- Vremea buna si temperaturile din ce in ce mai blande ofera invitatii gratuite catre visare… Si daca oniricul patrunde realul, ce poate fi mai potrivit decat o vacanta pentru un restart ca la carte?! Natura isi recapata culorile, te imbie pana in cele mai profunde simturi si iti lanseaza cea mai mai…

- In cadrul evenimentului, intitulat sugestiv ”Arta feminina in colecția Inter Art”, vor expune 65 de artiste din 36 de țari, de pe 5 continente. Expoziția eveniment va fi organizata in cadrul manifestarii ”Sarbatoarea Primaverii”, cu incepere de la ora 17.00 și va fi prezentata de directorul artistic,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adi Carauleanu , actor, poet (n. 1957); Alma Redlinger , pictorița, desenatoare și gravoare, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1924); Clara Voda , actrita (n. 1970); Costel Galca , antrenor, f. fotbalist (n. 1972); Doina Burcau , f. deputat…

- MERGI LA FILM ȘI POȚI CAȘTIGA O BICICLETA PEGAS ȘI MULTE ALTE PREMII PE ROȚI (Brazilia), film de aventuri pentru intreaga familie regizat de brazilianul Mauro D’Addio, va avea premiera in cimematografele din Romania in 2 martie. Filmul va rula in prima saptamana in sali din București, Botoșani, Cluj,…

- Scriitoarea catalana Care Santos revine la Bucuresti, joi, pentru a prezenta romanul "Jumatate de viata", distins in 2017 cu pretigiosul Premiu Nadal. Lansarea va avea loc la Libraria Humanitas de la Cismigiu, de la ora 19.00. Alaturi de Care Santos, vor vorbi Tania Radu, critic literar si Ioana…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Stadionul incepe sa … „pice”. Zone din unele tribune destinate spectatorilor au fost interzise și imprejmuite cu banda de avertizare, pentru a nu se intampla vreun accident. Recent, liderul CJ Timiș a declarat ca pe stadion nu se vor mai disputa meciuri, cel mai probabil incepand din…

- Azi la sediul Federației Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorți contand pentru Semifinalele și Finalele Cupei Romaniei Fan Courier FINAL 4. 17.03.2018 Semifinala 1: SCM POLI TIMIȘOARA VS. CS MINAUR BAIA MARE 17.03.2018 Semifinala 2: CSA STEAUA BUCUREȘTI VS. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 18.03.2018…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian, informeaza banca, printr-un comunicat. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi o greutate…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Cateva sute de persoane protesteaza, joi searaa, in mai multe orașe din țara dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declanșat procedura de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce la București „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, ca urmare a cererii…

- Ce ar putea invata Capitala de la Cluj in materie de administratie. Din perspectiva unui bucurestean Vice a publicat un articol intitulat "Opt lucruri mișto pe care București ar trebui sa le ia de la alte orașe din Romania". Clujul este unul din modele analizate. Statiile de taxi cu gard…

- In perioada 16-18 februarie 2018 la Timisoara a avut loc editia a III-a a Festivalului-Concurs „Prietenii Muzicii”, organizat de Fundatia Culturala PRO PIANO Romania. Competitia se adreseaza elevilor care studiaza pianul, atat in scolile si liceele vocationale, cat si in cadrul altor institutii…

- Reprezentanți ai diferitelor culte vor marșalui in aceasta primavara, din nou, pe strazile Timișoara. In 24 martie va avea loc o noua ediție a Marșului pentru viața. Este vorba despre o manifestare pro viața, care lupta impotriva avorturilor.

- Aplicația Uber va arata in avans prețul exact al curselor, fara matematica și fara surprize la final, a anunțat marți compania. ”Tariful afișat in aplicație va include distanța pana la destinație, timpul estimat pe baza valorilor istorice de trafic, tariful dinamic, atunci cand e cazul, și eventuale…

- Clujul, in topul ceasurilor originale cumparate de pe internet Cele mai multe achiziții de ceasuri originale din Romania sunt facute din orașele București - 30%, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Brașov – fiecare dintre acestea generand 5% din totalul achizițiilor, conform statisticilor WatchShop.ro,…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- Piata militara din Romania are un nou jucator important, suedezii de la Saab luand decizia de a deschide un birou in Bucuresti. Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care…

- De Ziua Indragostiților, Paterson, cel mai frumos film poetic, lanseaza o provocare inedita pentru indragostiți. Cuplurile care vin la cinema cu o carte de versuri platesc un singur bilet la avanpremiera filmului, care va avea loc pe 14 februarie, la Cinemateca Union din București, ora 19:00. Paterson,…

- Adunarea Generala a Membrilor ULAL din Arad,de pe 6 februarie, i-a avut ca invitati pe Mihai Mereuța – Președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat din București, Dan Pascu – Directorul General al firmei de salubrizare SC RETIM Ecologic Service SA din Timișoara, și un reprezentant…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Analia Selis si colegii sai din trupa ArgEnTango vor ajunge la Lugoj luna viitoare. Orasul nostru a fost inclus in turneul pe care artista l-a programat in Romania si Germania. Concertul este pe 20 martie, Lugojul aflandu-se pe lista artistei care mai are spectacole la Baia Mare, Cluj, Timisoara, Alba…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- In ultimul trimestru al anului trecut, in orașul de pe Bega nu au fost inregistrate creșteri uriașe ale prețurilor apartamentelor. Potrivit unei analize realizate de un portal de specialitate, capitala Banatului a inregistrat, in ultimele trei luni din 2017, cel mai redus avans al prețurilor dintre…

- În perioada 19-21 Aprilie 2018, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balți – Republica Moldova, se va desfașura Conferința internaționala MITI 2018, în parteneriat cu Societatea de Matematica din Republica Moldova, Institutul de Matematica si Informatica din Chișinau,…

- Intr-o atmosfera inedita și o locație pe masura, show-ul extraordinar a fost deschis de Ricardo Caria cu melodia caștigatoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois” apoi au urmat concurenții, Jukebox feat. Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Danescu („Breaking Up”), Meriem („End The…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu sau Botoșani.

- Reprezentatii Sindicatului IT Timisoara, la care au aderat multi dintre cei care lucreaza in cadrul societatii Atos Romania, au anuntat ca in perioada urmatoare se vor purta ultimele negocieri inainte de demararea conflictului de munca. „Angajații companiei Atos Romania au decis sa declanșeze…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- Iulian Surugiu, președintele SNAP face un apel la premierul Tudose, pentru a pune punct jocurilor politice. Acesta e de parere ca nu o schimbare a ministrului sau a șefului poliției ar reprezenta soluția, ci o restructurare din temelie a Poliției Romane, o schimbare a statutului: „Pot sa o lase și…

- A fost un adevarat maraton, concursul incepand la ora 8,30, terminandu-se la ora 19,00. La final, a avut loc o premiere locala si una la nivel national. La premierea locala au fost inmanate un numar de 19 medalii de aur, 10 de argint si 9 de bronz. La premierea nationala, unde au fost comparate…

- Invazie turca pe piața logisticii. Unul dintre cei mai importați furnizori din Europa se extinde la Cluj Grupul Ekol Logistics va inființa din acest an o filiala la Cluj-Napoca pentru a-și extinde prezența in Romania, a anunțat conducerea companiei turce. Urmarind strategia de a construi o rețea…

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- Administrația Naționala Apele Române (ANAR) a anunțat ca pe data de 8 ianuarie va începe operațiunea de curațare a canalului Dâmbovița, în București, lucru care va avea un &"impact vizual si mai ales olfactiv extrem

- Continuand seria emisiunilor filatelice dedicate relațiilor diplomatice, Romfilatelia marcheaza relațiile de colaborare și prietenie dintre Romania și Slovacia, introducand in circulație emisiunea de marci poștale Romania-Slovacia, vineri, 5 ianuarie 2018. Noua emisiune are ca tema cei 25 de ani de…

- „Mediamensonges” (Minciuni mass-media) este titlul unei lucrari aparute la Bruxelles in 1990, realizata de Gerald de Selys, ziarist la Radio-Televiziunea belgiana de limba franceza. El preciza ca ideea i-a venit „dupa scandaloasa mistificare a macelului de la Timisoara”. In opinia sa, minciunile despre…