- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea concursului de desen „Uniți sub tricolor”, adresat copiilor din județ. Concursul, dedicat Centenarului Marii Uniri, este deschis preșcolarilor și școlarilor din ciclul primar și iși propune sa stimuleze interesul acestora pentru istoria…

- Centrala termica din Intorsura Buzaului, care livreaza caldura si apa calda blocurilor si institutiilor publice din oras, are asigurat combustibilul necesar pentru urmatoarele patru-cinci luni, a declarat primarul orasului, Leca Bancila. „Depinde cat de frig va fi si cat vom consuma, dar estimez ca…

- La Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CESCH) din Sfantu a avut loc Gheorghe marți, 2 octombrie, vernisajul expoziției „Romanii din sud-estul Transilvaniei și Marea Unire”. Evenimentul face parte din programul manifestarilor consacrate Centenarului Marii Uniri și a fost…

- Doua monumente de for public, un bust al poetului Mihai Eminescu si un grup statuar reprezentandu-i pe regele Ferdinand, regina Maria, Iuliu Maniu si I.C. Bratianu, vor fi amplasate in Parcul Tineretului din statiunea Covasna, in contextul marcarii Centenarului Marii Uniri. Primarul orasului statiune…

- editia a XXIV-a Manifestare dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Joi, 4 octombrie 2018 Hotel Bradul Covasna Deschiderea lucrarilor sesiunii. Cuvantul organizatorilor si al autoritatilor publice locale, ora 1430 – 1500 Prezentarea Enciclopediei digitale Romania 1918. Oameni, momente,…

- Primul val de aer polar a aparut deja deasupra Romaniei, astfel ca in multe zone temperaturile au scazut pana aproape de pragul inghețului. La „Polul Frigului”, așa cum mai este supranumita Intorsura Buzaului, temperaturile sunt mereu printre cele mai scazute din țara, astfel ca autoritațile locale…

- La primaria Intorsura Buzaului a avut loc miercuri, 5 septembrie,o ședința informala/ consultativa cu crescatorii de porcine și comercianții de furaje din zona, la care au fost prezenți subprefectul județului Covasna, dl.Necolae Radocea,directorul DSVSA Covasna, dr.Siko-Barabasi Sandor, primarii localitaților…

- „Avem obligația in aceasta lume tulburata, de a ne intoarce și de a avea grija de radacinile care definesc spiritul neamului” – primarul orașului Intorsura Buzaului, Leca Bancila Cea de-a 46-a ediție a Festivalului folcloric „Ciobanașul” a adus ieri pe scena din zona Camping din Intorsura Buzaului,…