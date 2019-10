Stiri pe aceeasi tema

- ”Valuri de matase”, scrisa de Mary Jo Putney, este cea de-a treia carte din seria Trilogia Matasii. Primele doua, care au aparut saptamanile trecute la punctele de difuzare a presei, sunt ”Matase și umbre” și ”Matase și secrete”. Volumul prezentat mai jos, care e și ultimul din aceasta serie, e disponibil…

- Sambata, 28 Septembrie 2019, ora 11.00, la Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuța” Dragosloveni, scriitorul Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare” și unul dintre intelectualii fondatori ai platformei civice apolitice IMPREUNA, lanseaza volumul „Alexandru Vlahuța, primul și ultimul”,…

- Volumul "Sfintele si dumnezeiestile Liturghii", o carte veche de aproape 200 de ani, a fost clasata in patrimoniul cultural national mobil ca urmare a demersurilor realizate de catre Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea, a anuntat, miercuri, institutia. "Volumul 'Sfintele si dumnezeiestile…

- Volumul "Sfintele si dumnezeiestile Liturghii", o carte veche de aproape 200 de ani, a fost clasata in patrimoniul cultural national mobil ca urmare a demersurilor realizate de catre Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea, a anuntat, miercuri, institutia, potrivit Agerpres. "Volumul 'Sfintele…

- Tania Constantin a revenit pe 9 septembrie in bancile Colegiului Național „B. P. Hasdeu”, dupa ce a absolvit clasa a XI-a in cadrul unui liceu din SUA. Buzoianca a beneficiat la finalul clasei a X-a de o bursa de studii in cadrul Future Leaders Exchange Program (FLEX), care a trimis-o la un liceu din…

- JOI, 12 SEPTEMBRIE 12.00 DESCHIDEREA OFICIALA 15.30 Editura CRIGARUX · Mihai Eminescu, „Panorama desertaciunilor. Poemele epopeice de Cristian Livescu, omagiu la 130 de ani de la moartea Poetului National; · Viata si splendorile Poeziei, in celesta cetate Iasi, la inceputul temutului mileniu…

- Canicula in București (FOTO: EuropaFM/ Octav Dragan) Iulie 2019 a fost una dintre cele mai fierbinți luni inregistrate vreodata. Pamantul se incalzește constant iar previziunile cercetatorilor arata ca pana in anul 2100 temperaturile vor putea crește cu pana la cinci grade Celsius. BBC a publicat studiul…

- O noua performanța pentru buzoianul Eugen Piron. Elev in clasa a X-a la Colegiul Hasdeu, Eugen a caștigat medalia de argint la Olimpiada Internaționala Pluridisciplinara Tuymaada, la secțiunea Chimie. Este vorba despre o olimpiada ce se desfașoara pana pe 14 iulie, in Irkutsk, Yakuția (Yakutsk), in…