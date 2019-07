Stiri pe aceeasi tema

- A plecat Todea! Ultima „isprava” are ca data ziua de ieri, cand antrenorul Cristi Todea s-a saturat și a plecat acasa. A vorbit cu Demetrescu, apoi a trecut pe la club și a reziliat contractul. Tehnicianul a tot fost amanat in privința banilor (caci și el este restant), a vazut incotro se indreapta…

- Companie FM angajeaza urgent operator curatenie (barbat) la 8h/zi, de luni pana vineri. Programul poate fi de la ora 7:00 la 15:30 sau de la 14:00 la 22:00. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa. Pentru mai multe detalii, ne puteti…

- Maxim va lupta la categoria 67 kg cu iranianul Firouzabadi Mohammad (33 de ani). Gala „KOmasters” va fi transmisa in direct de Digi Sport 2 incepand cu ora 20:00. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Primarul s-a prezentat la secția de votare de la Colegiul Național Emanuil Gojdu la ora 09:00. Dupa ce a votat pentru alegerile europarlamentare și referendum, primarul a oferit o scurta declarație reprezentanților presei. „Sper ca mulți romani se vor duce sa voteze atat la…

- „Sunt devastat de falimentul restaurantelor noastre din Marea Britanie”, a scris celebrul chef pe Twitter. „Vreau sa multumesc personalului si furnizorilor nostri care s-au implicat trup si suflet in aceasta afacere de peste un deceniu”, a mai spus Jamie. Restaurantele au fost plasate sub…

- Sticlele de apa au aparut in mai multe cadre din ultimul episod, pe parcursul unor minute bune. O sticla este plasata chiar in spatele unui picior al personajului Samwell Tarly, o alta se afla in spatele scaunului pe care este asezat Ser Davos. Gafa vine dupa ce intr-un episod precedent fanii…

- Pana la majorarea impozitelor, pentru resiteni, intalnirile alesilor urbei constituiau un motiv de bucurie. Se mai aproba un proiect, se mai renova un parc sau o scoala, se contura cel mai mare loc de joaca din zona de Vest, se mai lungea o promenada si multe altele. Insa odata cu majorarea…

- Astfel, duminica, 14 aprilie a.c., la ora 10:48, pe D.N. 1, de langa Sabolciu, a fost depistat in trafic un aleșdan de 55 de ani, care rula cu un autoturism la viteza de 140 km/h, inregistrata radar. Peste 20 de minute, pe D.N. 76, la Dragești, un alt șofer (47 ani) din Ștei a fost depistat…