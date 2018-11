Lansare cu aniversare,cel mai puternic BMW Coupe Lansarea a avut loc cu prilejul celei de a 50-a aniversari a modelului coupe din seria E9. Noul model lansat,BMW M850i are 523 de cai putere si atinge suta in 3,9 secunde.Este cel mai puternic coupe BMW si poate fi cumparat si din Romania la un pret care sare de 100.000 de euro.Motorul de 4,4 litri cu 8 cilindri in V atinge sutele de cai cu ajutorul a doua turbocopresoare Twinscroll.Tot din motorsport provin si garniturile captusite special ale cilindrilor si circuitele de racire controlate separat. Sistemul de tractiune integrala xDrive pune accent pe rotile din spate si pe diferentialul M Sport.Vizual… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

