Langoșerie distrusă de flăcări la Timișoara, un tânăr a fost rănit FOTO O langoșerie mobila a fost distrusa in totalitate de flacari intr-o parcare de pe Calea Buziașului din Timișoara. ISU Timiș a intervenit cu o autospeciala de stingere, un ofițer și cinci subofițeri, care au stins incendiul și au extras din ghereta cuprinsa de flacari o butelie, pentru a evita pericolul unei explozii. Un tanar de […] Articolul Langoșerie distrusa de flacari la Timișoara, un tanar a fost ranit FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

