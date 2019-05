Landurile germane, sub asediul cuţitarilor, au fost nevoite să ia măsuri radicale Bundesrat-ul, camera superioara a parlamentului federal german, are in vedere adoptarea unui proiect de lege corespunzator, scrie cotidianul german Saarbruecker Zeitung.



Legea urmareste de a se interzice persoanelor sa poate cutite in magazine, statii de tren sau evenimente ample, precizeaza publicatia.



Numarul atacurilor cu cutitul este inca mare in Germania, potrivit proiectului de lege supus spre dezbatere de catre landurile nordice Bremen si Saxonia Inferioara.



In afara de a interzice portul cutitului in locuri unde se pot afla numeroase persoane, proiectul de

Sursa articol si foto: rtv.net

