Lana del Rey lanseaza piesa “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”

Lana Del Rey isi emotioneaza fanii cu o noua piesa, „hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, produsa de Jack Antonoff. „hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” succeda lansarea din septembrie 2018 a materialelor „Mariners Apartment Complex” si „Venice Bitch”. Cel de-al saselea album al Lanei, „Norman Fucking Rockwell”, urmeaza sa fie lansat la jumatatea lui 2019. Odata cu lansarea „hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, artista tine sa alimenteze suspansul si curiozitatea fanilor pana in momentul lansarii…