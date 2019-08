Lana Del Rey lanseaza albumul “Norman Fucking Rockwell”

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit. Superstarul Taylor Swift decide sa curme așteptarea fanilor și lanseaza albumul „Lover”, cel de-al șaptelea material al artistei, care, prin intermediul tuturor celor 18 piese care il compun, reușește sa contureze radiografia precisa și onesta a romantismului. „Lover” iși…

- Cu doar o saptamana inainte ca albumul „Norman Fucking Rockwell!” sa poata fi ascultat de fanii de pretutindeni, Lana del Rey surprinde pe toata lumea cu o lansare dubla – single-urile „Fuck It I Love You” și „The Greatest”. Pentru ca surpriza artistei sa fie completa, cele doua piese sunt prezentate…

- Format in Timișoara la sfarșitul anului trecut, proiectul Kings Are Overrated este un trio electro-pop ai carui membrii, cu backgrounduri muzicale diferite, combina sinteza instrumentelor cu parți vocale și beat-uri downtempo, aranjate in structuri puțin atipice genului. Inspirata din sunete retro-pop,…

- Așteptarea a luat sfarșit: Mabel lanseaza albumul „High Expectations”. Albumul „High Expectations” este simpla expresie a momentului existențial in care Mabel se afla. Acesta vorbește despre munca de o viața a artistei nominalizate de doua ori la premiile BRIT, ce a depașit un milliard de stream-uri.,…

- Angeles lanseaza „Iubire sau blestem”, o melodie cu un sound care te poarta de la funk la dance și care vorbește despre speranța in iubire. Este posibil sa gasești pe cineva exact așa cum iți dorești? Raspunsul il da Angeles in noua sa piesa. Angeles a povestit: „Textul piesei „Iubire sau blestem” este…

- Carlos Santana, legendarul chitarist, lanseaza albumul „Africa Speaks”, o adevarata incursiune in universul celor mai interesante, viscerale și molipsitoare sunete și ritmuri. Materialul „Africa Speaks” marcheaza un moment special – Santana celebreaza cei 50 de ani de cariera prin crearea unui album…

- Fanii sporturilor cu motor vor avea o noua oportunitate de a urmari pe marile ecrane o producție cinematografica referitoare la una dintre cele mai importante competiții. 20th Century Fox va produce pelicula Ford v Ferrari, film care ar urma sa spuna povestea din spatele cursei de 24 de ore de la Le…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…