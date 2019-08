Stiri pe aceeasi tema

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a anunțat recent o schimbare majora in regulamentul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), care va intra in vigoare incepand din sezonul 2022. Astfel, mașinile participante in competiție vor avea un sistem hibrid propulsie, inclusiv motor electric și baterie…

- Organizatorii cursei de 24 de ore de la Le Mans au descalificat, luni seara, doua masini, intre care castigatoarea de la clasa GT AM, Fordul cu numarul 85, pentru ca aveau capacitatea rezervoarelor neconforma, potrivit news.ro.

- Echipa TOYOTA GAZOO Racing a castigat a 87-a editie a maratonului de 24 de ore de la Le Mans, al doilea din acest super sezon, dar si intreg sezonul FIA WEC 2018-2019 la categoria LMP1 in care a concurat. Ambele sale masini au trecut linia de sosire, insa trebuia sa castige echipajul care a fost lider…

- Pilotii Fernando Alonso (Spania), Sebastien Buemi (Elvetia) si Kazuki Nakajima (Japonia), la bordul unei Toyota TS050 Hybrid cu nr. 8, au castigat pentru al doilea an consecutiv cursa legendara de 24 ore de la Le Mans, succes care le-a adus si titlul mondial in Campionatul Mondial de anduranta (WEC).…

- Masina Toyota cu numarul 8, pilotata de japonezul Kazuki Nakajima, spaniolul Fernando Alonso si elvetianul Sebastien Buemi, a castigat editia cu numarul 87 a cursei de 24 de ore de la Le Mans si, totodata, Campionatul Mondial de Anduranta potrivit news.roToyota numarul 8 a castigat a doua…

- Introducerea categoriei "hypercars" in cadrul Campionatului Mondial de Anduranța (WEC) a starnit imediat interesul celor de la Aston Martin. Britanicii au anunțat ca vor participa in WEC din sezonul 2020-2021 cu doua prototipuri ale hypercar-ului Valkyrie. In plus, Aston Martin vrea sa obțina victoria…

- Campionatul Mondial de Anduranța se confrunta in ultimii ani cu o scadere dramatica a numarului de constructori care concureaza la clasa principala de prototipuri, LMP1, ca urmare a creșterii costurilor. De altfel, in prezent, Toyota este singurul constructor cu echipa de uzina la aceasta clasa. Pentru…

- TOYOTA GAZOO Racing iși va continua participarea la Campionatul Mondial de Anduranța (WEC), dincolo de 2020, confirmand astazi ca va urma noile reglementari tehnice.Echipa și-a anunțat deja participarea la sezonul 2019-2020, cel final in care vor mai fi valabile reglementarile actuale de specificație…