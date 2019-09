Stiri pe aceeasi tema

- Ford a semnat in luna iulie a acestui an un acord cu Grupul Volkswagen pentru a produce un model electric pe platforma MEB a constructorului german. Acordul prevede ca Ford poate utiliza platforma MEB pentru a produce 600.000 de mașini la uzina de la Koln (Germania) incepand din 2023. Cu toate acestea,…

- BMW a pregatit o serie de imbunatațiri pentru mai multe modele aflate in portofoliu. Una dintre cele mai interesante noutați consta in introducerea unui sistem mild-hybrid (premiera pentru constructorul german) pe modelul Seria 5. Conform reprezentanților producatorului german, sistemul mild-hybrid…

- Mazda a anunțat inca din luna iunie ca pregatește lansarea unui model electric pentru anul 2020, insa la vremea respectiva nu a oferit detalii suplimentare. Purtatorul de cuvant Yoshikazu Nagai a confirmat insa acum o serie de amanunte interesante pentru publicația Automotive News. Astfel, primul model…

- DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, se va desfasura anul acesta intre 7 si 8 noiembrie, la Bucuresti. La aniversarea celor 10 editii sunt asteptati peste 2.000 de participanti, de la antreprenori si dezvoltatori…

- Salonul Auto de la Frankfurt gazduiește in aceasta saptamana hatchback-ul electric Volkswagen ID.3, care marcheaza cea mai importanta lansare a constructorului german din ultimii ani. Cu toate acestea, Volkswagen a oferit deja o serie de indicii cu privire la urmatorul model de serie din gama ID. La…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, in 2019, pana la 21 trilioane dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinata in principal de performanta companiilor din SUA.

- Bugatti pregatește lansarea unui al doilea model in gama, iar in urma cu cateva luni, Stephan Winkelmann, CEO-ul producatorului din Molsheim sugera ca acesta ar putea avea un sistem electric de propulsie. Acum, o serie de voci apropiate companiei menționeaza ca al doilea model Bugatti ar putea fi un…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera Colegiul…